Hostem Rozstřelu bude guvernér ČNB Jiří Rusnok. Vyjádří se i k cenám bytů

S moderátorem Jaroslavem Pleslem se dotknou mimo jiné i recese či domácí spotřeby.

Rusnok v prosincovém rozhovoru pro MF DNES předvídal, že by Česká republika mohla být v roce 2019 zpět na třech procentech celkového veřejného dluhu k HDP.

O domácí spotřebě mluvil jako o jednom z pilířů české ekonomiky, na kterou by podle něj neměla být vliv ani nestabilní politická situace. „Do ekonomiky to prosákne, pokud by se dlouhodobě nepodařilo postavit funkční vládu.“ Ta ale zůstává i nadále v demisi.

„Vysokou domácí spotřebu generuje právě vysoká zaměstnanost, vysoký růst mezd. To vše je umožněno díky solidní konjunktuře v zahraniční poptávce a díky růstu, který je zejména v eurozóně a postupně i v dalších částech světa,“ řekl tehdy Rusnok.

Ekonomickou situaci podle Rusnoka však komplikuje přehřívající se trh práce: „Nejsou lidi, což řadě podniků dramaticky komplikuje život. Nedostatek pracovní síly tlačí na růst mezd, což přináší riziko vyššího tlaku na inflaci. A protože nejsou lidi, přicházíme o část potenciálního výkonu, ale ekonomika se tomu nějak přizpůsobí.“