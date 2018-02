Uber chce v Praze rozvážet jídlo, uvažují o tom i Facebook nebo Amazon

„V tuto chvíli vám nemohu říct, zda sem služba přijde ani kdy. Tyto informace z centrály nemáme,“ odpověděla bez dalších podrobností mluvčí Uberu pro ČR a Slovensko Miroslava Jozová.

Byl by to však logický krok. Firma už nyní službu nabízí v téměř osmi desítkách evropských měst včetně sousedního Polska a Rakouska. Celosvětově už podle listu Financial Times generuje 8 až 10 procent tržeb právě z byznysu rozvážky jídel. Loni jeho kurýři, pohybující se často na mopedech, rozvezli ve světě obědy či večeře za zhruba tři miliardy dolarů.

Velkou příležitost vidí v rozvozu občerstvení i banka Morgan Stanley. Podle její studie poroste trh do roku 2022 o pět na 11 procent. „Zájem spotřebitelů po on-line doručení rapidně stoupá,“ shrnul John Glass. Tempo růstu kopíruje vývoj e-commerce. Internetové prodeje dynamicky rostou také v Česku.

Konec monopolu

Se vstupem dalšího hráče přijde lídr českého trhu Dámejídlo.cz o svůj monopol. „Víme o jejich plánu vstoupit. Vždycky jsem říkal, že je to jen otázka času. Je dobré mít na českém trhu konkurenci,“ těší se Jan Matějů, ředitel tuzemského startupu, který v roce 2012 zakládal investor a otec Slevomatu Tomáš Čupr.

Dámejídlo.cz si kvůli konkurenci střeží svá čísla. Předloni služba vykázala tržby 160 milionů korun. V loňském roce podle Matějů objednávky rostly o 40 procent a ještě rychleji obrat, který přesáhne 224 milionů. Ani po šesti letech firma nevydělává, je lehce v červených číslech. „Pořád investujeme do růstu a do technologií. V budoucnu se nám to vrátí,“ vysvětluje ředitel.

Lídr trhu obsluhuje dva tisíce restaurací, více než polovinu v Praze. Dopravu vlastními kurýry zajišťuje jen pro část z nich, některé podniky mají vlastní rozvoz a službu využívají jen jako prodejní kanál. Zákazníci si za dopravu připlácejí v průměru mezi 20 a 40 korunami.

Objednávky válcuje pizza

Firma také restauratérům radí s úpravou nabídky, cenovou politikou nebo umístěním nového podniku. Objednávky válcuje pizza, rostoucí oblibě se těší i asijská kuchyně. Naopak té české moc není – podle Matějů je mnohdy nekvalitní – a navíc se guláše, svíčkové a další české speciality k rozvozu moc nehodí, protože rychle stydnou. Také hranolky už se po deseti minutách nedají jíst. Poptávka je i po zdravých jídlech.

Byznys s rozvozem obědů.

Podobně jako Uber, i Dámejídlo.cz se opírá o silný investiční kapitál. Firmu od roku 2015 vlastní německá skupina Delivery Hero, která působí pod různými značkami ve 40 zemích světa a obsluhuje přes 150 tisíc restaurací. Loni oznámila, že si jde na burzu pro čtyři miliardy eur, které jí pomohou v expanzi i boji s globálními obry.

Prostor pro dalšího hráče na českém trhu je. V tuzemsku je přes třicet tisíc restaurací, a přestože řada z nich bez vlastní kuchyně, lídr trhu si zatím ukousl jen zlomek. Dělit se v budoucnu může kromě zahraničních firem i s domácími zájemci o doručování obědů.

Více se zaměřit na gastronomii chce rozvážková služba DoDo. Nyní rozváží pro více než deset restaurační sítí. Patří mezi ně KFC, Bageterie Boulevard, řeznictví Naše maso či veganské občerstvení Chlebíček Store. „Rozvoz jídel je stále vyhledávanější službou. Bude pro nás jednou z klíčových služeb, na jejichž rozvoj se chceme ještě více zaměřit,“ řekl ředitel Michal Menšík. Dodal, že sektor roste ve srovnání s dalšími přepravními službami o 40 procent.

Rozvoz jídel začal testovat také Košík.cz, specializovaný na potraviny. Od sushi chce přejít i k nabídce hotových jídel, konkurovat rozvážkovým službám však nehodlá.