Úřady sčítají nezákonné billboardy, majitele znovu vyzvou k odstranění

Kromě dálnice D1 dnes ŘSD sčítalo billboardy i na zbytku dálniční sítě. Zaměřilo se ale primárně na tuto páteřní komunikaci, a proto jsou výsledky z ní k dispozici první. Kompletní soupis všech reklamních zařízení, které jsou v tzv. ochranném pásmu dálnic, chce mít úřad k dispozici do úterního odpoledne.

Vytvoření evidence poutačů, které měli jejich majitelé do dneška povinnost odstranit, je prvním krokem úřadů k jejich zbourání (o rozhodnutí jsme psali zde). Úřady je na své náklady zlikvidují a peníze budou vymáhat po majitelích billboardů, případně majitelů pozemků, na nichž stály. Kolik peněz na to bude třeba, není podle mluvčího známo. Jasné není ani to, na kolik vyjde odstranění jednoho poutače.

„Zahájili jsme dnes podrobný monitoring všech reklamních zařízení, které se nacházejí v ochranném pásmu dálnic. Dnešní den věnujeme především dálnici D1 - ještě dnes budeme mít perfektní detailní monitoring veškeré reklamy na D1 - a do úterního odpoledne do třetí hodiny budeme mít zmapovány, perfektně zmonitorovány všechny dálnice, což je zhruba 1 230 kilometrů,“ řekl ráno mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Ke každému reklamnímu poutači silničáři pořizují protokol s mapovým podkladem a souřadnicemi GPS, který je doplněn fotografií. Musí z toho být mimo jiné zřejmé, na jaké konstrukci je billboard připevněn. Všechny tyto informace začnou zřejmě během pondělí směřovat na silniční správní úřady, které budou postupovat dál podle zákonných lhůt.

Tyto údaje musí ministerstvo dopravy zpracovat. Má pak zhruba pětidenní lhůtu na to, aby informovalo majitele s tím, že ten billboard měl být odstraněn. V následujících sedmi dnech majitel musí odpovědět no a do patnáctidenní lhůty musí Ředitelství silnic a dálnic billboard zakrýt, uvedla Česká televize.



Vlajka místo reklamy

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona z roku 2012. Zatímco někteří provozovatelé billboardy začali odstraňovat, jiní reklamní sdělení nahradili státní vlajkou.

„Tím jsme jednostranně podle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon,“ uvedl v tiskovém prohlášení Svaz provozovatelů venkovní reklamy.



Podle obecně prospěšné společnosti Kverulant.org se však billboardy polepené motivy české vlajky stály ještě nebezpečnějšími. Vlajka na sebe podle sdružení přitahuje ještě více řidičovy pozornosti než obvyklé reklamy (psali jsme zde).



Zatímco na dálnicích má povinnost odstraňovat nepovolené poutače státní ŘSD, na silnicích první třídy jde o věc krajů a jejich organizací. Celkem by mělo od komunikací postupně zmizet na 3 tisíce reklamních poutačů ze zhruba 25 tisíc. Nařízení, které je motivováno zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se ale netýká zastavěných území, kde je zároveň nejvíc reklamních ploch.



Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.