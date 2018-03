Silničáři hledají projektanty nových dálnic, nabízejí přes 1,6 miliardy

Práce jsou rozdělené do čtveřice zakázek, silničáři je odstupňovali podle předpokládané velikosti.

Největší počet vybraných projekčních kanceláří by mělo se silničáři spolupracovat na výstavbě silnic a dálnic malého rozsahu. U takových akcí by jejich konečná cena neměla přesáhnout 1,2 miliardy korun. Celkem by se mělo jednat o osm společností, které si mohou během platnosti takzvané rámcové dohody rozdělit 330 milionů korun.



Ještě větší balík peněz je připravený pro projektanty na zakázkách středního rozsahu. Celkem sedm firem by si mohlo přijít na předpokládaných 580 milionů korun.

Stejná částka je pak připravená i pro největší projekty nad tři miliardy korun. O tyto zakázky se ale podle požadavků ŘSD má ucházet jen šest vybraných společností nebo sdružení, nejlukrativnější je tak vítězství právě v tomto výběrovém řízení.

Dekáda na přípravu stavby

Zvyšování peněz na přípravu staveb je v poslední době nejčastější odpovědí ministra dopravy Dana Ťoka na kritiku pomalého postupu při dostavbě chybějících částí dálniční sítě. Příprava stavby v českém prostředí totiž trvá mnohdy i výrazně déle než deset let. Nedostatek hotových projektů, do kterých by se mohly stavební firmy v současnosti pustit, tak podle Ťoka vznikl už před lety a nynější příprava projektů se rovněž projeví až za několik let.

Jen v letošním roce plánuje ministerstvo dopravy za projekční přípravu utratit 4,278 miliardy korun. Více než polovina této částky půjde na silniční projekty.

O část z těchto peněz mohou bojovat všechny projekční kanceláře, další část je ale určená pouze společnostem, které uspěly v předchozích tendrech umožňujících jim dlouhodobou spolupráci. Tento druh zadávacího řízení volí ŘSD proto, že mu umožňuje rychlejší rozdělování zakázek, uvedla mluvčí Nina Ledvinová. Odpadá totiž potřeba při každé soutěži znovu prokazovat, že spolupracující firmy mají dostatek erudovaných pracovníků pro zvládnutí zakázky. Efektivnější rozdělování zakázek umožňují i kratší lhůty – například na podání nabídek.

Nyní ŘSD spolupracuje například s projektanty ze Sudop Group, Viapont nebo se společností HBH Projekt. Aktuálně platná rámcová dohoda jim vyprší ke konci roku 2020.

Zrychlení výkupů pozemků

Současnou situaci, kdy se přípravy staveb neúměrně vlečou, chce resort dopravy odblokovat změnou zákona o liniových stavbách. Návrh, který by mohl přípravu zkrátit zhruba o třetinu, v úterním prvním čtení podpořili zástupci všech parlamentních stran. Zrychlit se mají především výkupy pozemků, které v řadě případů blokovaly zahájení prací.

Nejznámější je případ statkářky Ludmily Havránkové a její sestry Jaroslavy Štrosové, které státu nechtěly prodat pozemky pro dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové. Nynější návrh má umožnit zpřístupnění dosud nevykoupených pozemků pro přípravné práce. Majiteli pozemku by ale novela umožnila nechat oprávněnost takzvané předběžné držby projednat u soudu ve zkráceném řízení.

Zjednodušený postup se ale má týkat jen těch nejvýznamnějších staveb, které jsou ve veřejném zájmu. Zatím se počítá, že půjde o 17 vyjmenovaných dálnic a dvě silnice první třídy, které na dálniční síť navazují. Na železnici pak jde o 15 železničních tratí s uzly v Praze, Brně a v Ostravě a o čtyři plánované vysokorychlostní tratě pro vlaky jedoucí až 350kilometrovou rychlostí.