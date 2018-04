Rumové pralinky či margotky čekají na to, zda EU povolí problematické aroma

Výroba trestí s užitím rumového éteru spadá do roku 1832, kdy Sebastian Stroh začal vyrábět alkoholický nápoj z­ potravinářského lihu. Ten tehdy na území monarchie napodoboval nedostatkový zámořský třtinový rum. Použití rumového éteru se poté rozšířilo do škály výrobků – cukrářské a pekařské (např. krémy a ­náplně, punčové dorty, perníčky, koblihy), džemů, ovocných pomazánek, povidel. Do zmrzlin nebo ochucených mléčných výrobků se někdy přidává k posílení vanilkové příchutě.

Pramen: Aroco, výrobce aromat