Putinův poradce připravil nejbohatší Rusy během dne o miliardy dolarů

19:46 , aktualizováno 19:46

Nejzámožnější Rusové ztratili v jednom jediném dni přes tři miliardy dolarů. Může za to návrh ekonomického poradce prezidenta Vladimira Putina na zvýšení daní pro těžební společnosti. Daňová úprava by mohla do státní kasy přinést až 500 miliard rublů (168 miliard korun). Dotkla by se také výrobců chemie a hnojiv.