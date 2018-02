Ruzyně praská ve švech. Letiště přidá místa na odbavování i parkoviště

Aby lidé prošli letištěm co nejrychleji, chystají se některá vylepšení. Nejviditelnější z nich by mělo být zavedení samoodbavovacích systémů pro zavazadla, takzvaných Bag Drops, nebo úprava zastávek autobusů městské hromadné dopravy. Ty by kvůli větší rychlosti odbavení měly vypadat podobně jako stanice metra: cestující si budou lístky označovat už při vstupu do prostoru zastávky.

Označovače jízdenek z autobusů jezdících na pražské letiště však nezmizí, aby si jízdenky mohli cvaknout cestující z centra města.

Co přibude na Letišti Václava Havla

Kromě klasických stavebních investic – například do nových parkovacích domů nebo modernizace dráhového systému – chce letiště využít moderních technologií, které dokážou odbavení zefektivnit bez velkých nákladů. „Příkladem je třeba směřování k samoodbavování, kdy místo masivnějšího navyšování počtu odbavovacích přepážek využijeme moderních řešení, jako jsou tzv. Bag Drops na odbavení zavazadel. Pokud o ně bude dostatečný zájem z řad leteckých společností, první se na našem letišti objeví už v roce 2019,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Václava Havla Praha.

Díky Bag Drops si cestující mohou namísto čekání ve frontě na klasickou přepážku zvážit a kompletně odbavit zavazadla sami. Zařízení jim po načtení letenky samo automaticky vystaví na zavazadla visačku a poté už odbavené zavazadlo putuje na bezpečnostní kontrolu a do letadla.

Rozšířit by se měly i klasické odbavovací přepážky. Na prvním terminálu, který je určen pro lety mimo bezvízový prostor Evropské unie, plánuje letiště zvýšit počet těchto přepážek o deset na 72. Masivnější investice čeká druhý terminál, u něhož by měl vzniknout nový odbavovací ostrov, čímž se počet odbavovacích přepážek rozšíří o 24 na celkových 84.

Přizpůsobit se očekávanému nárůstu musí i dráhový systém. Letiště v současnosti buduje takzvané rychloodbočky, které letadlům umožní dříve opustit ranvej. Odbavení vzlétajících a přistávajících letadel se tím zrychlí o dvě na 50 letů za hodinu. Další navýšení množství odbavených cestujících plánuje letiště získat efektivnějším rozdělením letových časů. Chce proto motivovat aerolinky k využívání časů mimo špičku.

Více lidí všemi směry

Cestující pocítí zrychlení i při příletu do Prahy. Pomoci by v tom mělo pořízení karuselů pro výdej zavazadel s větší kapacitou. Zefektivnit práci se zavazadly má rovněž rekonstrukce třídíren zavazadel za odhadovaných 1,3 miliardy korun. Součástí je vybavení pracoviště na třídění bagáže osmi moderními přístroji pro odhalování výbušnin v zavazadlech.

Zásadní proměnou v nejbližších letech projde mimo jiné způsob, jakým se lidé na pražské letiště dostanou. Ještě před vznikem železničního napojení na centrum města potřebuje letiště zkrátit intervaly mezi jednotlivými autobusy, které odvážejí pasažéry do centra města.

Nyní hromadnou dopravu využívá 40 procent cestujících a i tuto skupinu čeká v následujících letech nárůst. Pomoci zvládnout nápor by měly výše zmíněné ohrazené zastávky, které letiště připravuje ve spolupráci s Ropidem a jež mají urychlit nástup do autobusů.

Součástí projektu je vybudování nových automatů pro prodej jízdenek tak, aby si cestující nemuseli jízdenky kupovat u řidiče. O konkrétní podobě zastávek se podle mluvčí pražského letiště ještě diskutuje.

I pro cestující vlastními auty připravuje letiště do budoucna komfortnější parkování vybudováním dvojice nových parkovacích domů. Ty by měly vzniknout na pražském letišti do pěti let.

První z nich by se měl nacházet poblíž nynějšího parkovacího domu PA Smart a druhý má vzniknout na místě venkovního parkoviště PB Economy. Ještě během letošního roku chystá letiště vybudovat na 600 parkovacích stání u bývalého sídla Českých aerolinií, budovy APC.

Archivní video: Nahlédněte do řídíce věže ruzyňského letiště