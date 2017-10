Ruzyně brojí proti konkurenci na severu Prahy. Chystá obří investice

1:00 , aktualizováno 1:00

Nové odbavovací ostrovy na Terminálu 1 a 2, k tomu nová třídírna zavazadel a mimo jiné osm systémů na detekci výbušnin. Ruzyňské Letiště Václava Havla (LVH) chystá největší investice do odbavení cestujících za posledních deset let. K tomu se připravuje na výstavbu paralelní přistávací dráhy v ceně dalších několika miliard korun, která by mohla být dokončena za sedm let.