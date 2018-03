Bývalý závodník Lauda prodává své aerolinky Ryanairu

Do rakouské Laudamotion vstupuje Ryanair v době, kdy Laudova aerolinka startuje první pravidelné lety. Bývalý závodník společnost vystavěl na torzu své aerolinky Niki Airline, která poskytla část flotily složené z airbusů A320.

Lauda uvedl, že mu spojení pomůže v konkurenčním boji: „Zrodil se nový hráč na leteckém trhu. Těším se, že zákazníkům nabídneme větší výběr linek za konkurenční ceny.“

Laudamotion bude operovat lety na pravidelných i charterových linkách z Německa, Rakouska a Švýcarska, které mají převážně namířeno do dovolenkových destinací ve Středozemí. Právě na německy mluvící trhy se Ryanair hodlal probojovat.

V Laudově aerolinkách Ryanair nejprve získá podíl 24,9 procenta a jakmile to bude možné, navýší jej až na 75 procent. Transakce závisí na rozhodování evropského antimonopolnímu úřadu.

Bývalý pilot Formule 1 zasedne v čele představenstva leteckého dopravce. Bude dohlížet na strategii, v rámci níž se má společnost stát úspěšným rakouským nízkonákladovým hráčem. Ryanair přispěje kapitálem, managementem i šesti stroji do flotily, která má naplnit náročný letový program.

Ryanair za 75procentní podíl zaplatí méně než 50 milionů eur a stejnou sumu poskytne aerolinkám v začátcích na zajištění provozu. Ryanair o tom informoval v tiskové zprávě.

Zisková bude společnost do tří let, předpokládá Ryanair s Laudou. Podařit se to má s flotilou, která bude čítat třicet letadel.