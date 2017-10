Problémy Ryanairu jsou jen špičkou ledovce. Svět hledá 600 tisíc pilotů

Ryanair před pár týdny narychlo látal prázdná místa v programech svých pilotů a oznámil rušení desítek spojů denně. Situace, která postihne až 400 tisíc cestujících se zakoupenou letenkou, ukazuje na problém mnohem větších rozměrů. (Ryanair dál škrtá, do března dalších 18 tisíc letů)

Je docela pravděpodobné, že se podobný chaos v letovém programu bude opakovat. Dojít k tomu teoreticky může na různých místech ve světě, u různých aerolinek. Situace z USA, Indie i Číny z poslední doby totiž ukazují na hrozící obrovský nedostatek pilotů.

Letecký průmysl zaměstnává aktuálně na 500 tisíc profesionálních pilotů, v dalších dvaceti letech však bude potřeba podle různých zdrojů (například CNN) vyškolit přes 600 tisíc nových pilotů. Ti částečně nahradí piloty odcházející do důchodu, ale také doplní stavy v souvislosti s vyšší poptávkou po létání a předpokládaným navyšováním flotily světových aerolinek.

Situace se musí řešit hodně rychle. V příštích dvaceti letech bude zapotřebí pro pokrytí personálních potřeb světových aerolinek proškolit denně 87 nových pilotů, tedy každých patnáct minut jednoho.

Světové aerolinky hodlají výrazně rozšířit svou flotilu do roku 2036 až o 41 tisíc letadel. K tomu budou podle zprávy společnosti Boeing potřebovat 637 tisíc nových pilotů.

Tlak na mzdy roste

Dalším důvodem jsou odchody do důchodu. Jen v USA odejde v příštích deseti letech do penze 42 procent starších pilotů, to znamená 22 tisíc, uvedla společnost Cowen & Company. A v příštích dvaceti letech budou aerolinky v severní Americe potřebovat 117 tisíc nových pilotů.

Bez pilotů bude problémů v sektoru přibývat. Ukazuje to nejen zkušenost Ryanairu, který je prvním takovým případem v Evropě. Ve světě už si personální nouze začala vybírat své oběti. Americký regionální dopravce Horizon Air společnosti Alaska Airlines musel letos v květnu náhle zrušit 6 procent svých spojů. Z letového řádu zmizelo tři sta letů. Další kontinentální aerolinky Republic Airways pak nedostatek pilotů loni pomohl dohnat k bankrotu.

Situace se začíná projevovat také ve zvyšování mezd v oboru. Světové aerolinky si zavazují stávající i nové piloty vyšší fixní složkou nebo pomocí různých bonusů.

Bolestivý nedostatek pilotů ale není jen záležitostí USA či Evropy. Problémy se začínají objevovat i v Indii a Číně. Říše středu podle serveru Skift bude v příštích dvaceti letech díky rychlému rozmachu potřebovat 5 550 nových pilotů v každém roce. Celkem 111 tisíc nových pilotů může zemi katapultovat před USA jako globálně největší trh civilního létání.

Čína se těší obrovskému boomu letecké dopravy. V uplynulých pěti letech se počet leteckých společností v zemi zvýšil o 28 procent na 55.

