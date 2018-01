Konec příručních zavazadel zdarma. Nízkonákladovka Ryanair otáčí

Irská letecká společnost Ryanair, známá kromě nízkých cen za letenky také svými poplatky, přidala na seznam placených služeb další položku. Od pondělí si cestující musí připlácet pět liber za druhé palubní zavazadlo. To si dosud brali do kabiny zcela zdarma, informoval britský The Guardian.

Dvě zavazadla si na palubu automaticky budou moci vzít jen pasažéři, kteří si koupí letenku s takzvaným přednostním nástupem. Takových lidí však může být v jednom letadle jen sto. „Letecká společnost tvrdí, že je tento krok spravedlivý a navíc pomůže snížit zpoždění letů,“ píše deník. Cestující, kteří si nepřiplatí za dvě palubní zavazadla nebo se jejich příruční zavazadlo do kabiny nevejde, jej odevzdají u brány. Personál letiště zavazadlo označí žlutou páskou a odbaví do zavazadlového prostoru.

Aby si cestující mohl své zavazadlo odnést na palubu letadla, měl by se řídit leteckými pokyny společnosti. Druhé, menší zavazadlo by se mělo bez problému vejít pod sedadlo před cestujícím, příruční kufřík by zas neměl přesáhnout hmotnost deseti kilogramů. „Za nesplnění podmínek může být cestujícímu při odbavení účtováno padesát eur za zavazadlo, může také dojít ke zpoždění letu,“ píše se v pokynech letu společnosti Ryanair, která dlouhodobě vystavuje poplatky také za přední sedadla, větší prostor pro nohy, kojence či sportovní vybavení.

O změně informovali e-mailem

Společnost Ryanair uvedla, že všechny své zákazníky o změně upozornila pomocí e-mailu, přesto bylo náhlými změnami v pondělí překvapeno mnoho cestujících, včetně těch na letišti v Stanstedu, největší britské základně společnosti Ryanair. „Až na některé výjimky, všechny cestující varovná zpráva od společnosti minula,“ tvrdí The Guardian. Nepříjemně byli zaskočeni i pasažéři francouzských letů. „Něco je zdarma a najednou za to musíte platit,“ stěžuje si cestující Glynis Griffithsová, učitelka žijící ve Francii, která zrovna přistála na letiště Tolouse.

Mnoho cestujících však novou politiku považuje za efektivní. Jedním z nich je student z Glasgow vracející se z Brém: „Alespoň bylo na palubě méně lidí, kteří svými zavazadly překáželi ostatním.“ V Brémách ale naopak potkal pasažéry, kteří měli s odbavením zavazadel do podpalubí problém. Nová pravidla ocenil také cestující z Athén: „Na palubě bylo mnohem příjemněji, dokonce jsme se z letadla dostali o pět minut dříve, než bylo běžné.“

Změna v odbavování příručních zavazadel v některých cestujících budí vztek, v jiných obavy. A to například ze ztráty drahocenných věcí, jež v zavazadlech často přepravují. Skupina spotřebitelů Which? proto varovala cestující, že by nemuseli být pojištěni na ztrátu, krádež nebo poškození věcí v případě, že by jejich příruční zavazadlo bylo odbaveno do zavazadlového prostoru.

„Doporučujeme cestujícím, aby odstranili peněženky, klíče, notebooky a další cennosti z jakékoli tašky, kterou společnost plánuje přepravovat v podpalubí,“ upozorňuje skupina. V případě, že by k odcizení či ztrátě došlo, by se měl cestující obrátit přímo na leteckou společnost.

Vydělávají na vedlejších službách

Vedlejší příjmy, jakými jsou třeba poplatky za jídlo, místenku či zavazadla, vydělaly světovým aerolinkám v loňském roce přes 62 miliard liber (v přepočtu 1,8 bilionu korun) což je oproti roku 2010 o 45 miliard liber více. Uvedl to britský The Daily Mail, podle kterého cestující v loňském roce za vedlejší služby utratili v průměru patnáct liber na osobu.

Zatímco dříve byly poplatky typické jen pro nízkonákladové lety, dnes na zpoplatněné služby spoléhají i konzervativní společnosti jako třeba British Airlines, které od ledna minulého roku zpoplatnily i občerstvení v ekonomické třídě pro lety, které trvají méně než pět hodin. Česká společnost Travel Service od roku 2015 neposkytuje zdarma ani vodu.