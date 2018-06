Dravému Wizz Airu rostou svaly, pustil se do cenové bitvy s Ryanairem

Loni Wizz Air přijal tisíc nových zaměstnanců, což je dvakrát více než v roce 2016. V únoru začal s výstavbou většího školícího střediska, kde se bude učit dalších 1 400 členů palubního personálu, který bude společnost potřebovat příští rok.

Pokud by se této expanze měl někdo obávat, pak by to podle týdeníku The Economist měla být nejlevnější evropská letecká společnost Ryanair. Irský dopravce úspěšně soupeří s aerolinkami EasyJet a Norwegian, které nedokážou konkurovat nízkým cenám Ryanairu. Wizz Air má nyní podle analytiků velkou šanci to změnit.

Maďarská společnost v květnu zveřejnila rekordní zisky a její zakladatel a generální ředitel Jozsef Varadi oznámil, že je na čase začít létat také v západní Evropě. Wizz Air, který vznikl v září 2003, se doposud zaměřoval pouze na lety mezi východní a západní Evropou. Nyní ale otevřel pobočku ve Velké Británii a z Londýna léta například na Island nebo do italského Bari.

Ryanair bude prodávat i letenky konkurentů

Pro Ryanair i Wizz Air jsou zásadní nízké náklady na personál. Wizz Air je v tomto směru ve výhodě, protože jeho domovská země má v EU nejnižší mzdové náklady. Zatímco Wizzair nabízí podle místních měřítek dobře placenou práci, Ryanair je pranýřován za špatné zacházení s personálem.

I kvůli tomu má irský dopravce velké problémy s nedostatkem pracovníků. Loni v září musel kvůli malému počtu pilotů zrušit přibližně 20 tisíc letů (více si můžete přečíst v článku Ryanair s promazáváním letů nekončí, do března jich zruší dalších 18 tisíc). Navíc prohrál soudní spory týkající se smluv s posádkou.

Wizz Air v tom vidí velkou příležitost a snaží se základní jízdné zlevnit na ještě nižší úroveň než Ryanair. Navíc díky tomu, že nakupuje hromadně s dalšími společnostmi Indigo Partners po celém světě, začala získávat slevy na nové letadla.

Finanční ředitel Ryanairu Neil Sorahan poukazuje na to, že místa na krátkých linkách jsou komoditou s nízkou marží. Přiznává však, že je jen málo možností, jak zastavit jinou leteckou společnost, která chce o tyto zisky soutěžit.

Ryanair proto bude nově prodávat i ubytování či pronajímat turistům automobily. Marketingový ředitel společnosti Kenny Jacobs chce, aby jejich webová stránka byla „Amazonem cestování“. Prodávat se tam budou dokonce i letenky konkurentů.

