Akcie Ryanairu padají. O víkendu zrušil přes 160 letů, odpadnou další

Změny ohlásila irská letecká společnost v pátek, s okamžitou platností. Během víkendu pak zrušila přes 160 letů a překazila tak víkendové plány 30 tisícům cestujících. Ti si stěžují hlavně na to, že se to dozvídají jen pár hodin před odletem. Seznam zrušených letů Ryanair zveřejňuje na svém webu, najdete ho zde.



Jedním z nich byl i Gary Cummings, který měl v pátek ráno letět z Leedsu do Bratislavy. „Ve čtvrtek večer jsem obdržel textovou zprávu, že můj let byl zrušen. Nabídli mi alternativní spoj, ale až na pondělí, kdy už jsem se měl vracet zpátky do Leedsu,“ postěžoval si Cummings BBC. Společnost zákazníkům doporučuje, aby pravidelně sledovali e-mail nebo telefon, kam jim budou přicházet informace o případných změnách letů.

Tracy a Colinovi Virrovým Ryanair také nabídl alternativní let až za dva dny. Místo v pátek měli z Boardeaux do londýnského Standstedu odletět až v neděli. „Přeorganizovali jsme si plány a ihned na to jsme obdrželi zprávu, že náhradní let byl také zrušen. Po mnoha hodinách, kdy jsme se snažili někoho kontaktovat, jsme se museli spokojit s online chatem. Ten nám nabídl jako jedinou možnost letenku na úterý, tady o čtyři dny později než náš původní let,“ stěžuje si Tracy Colinová, která se s manželem nakonec rozhodla, že poletí za 240 liber s Ryanairem do Liverpoolu, odkud se do Stanstedu dopraví pronajatým autem. „Nebyla nám nabídnuta žádná pomoc ani příslib kompenzace,“ dodala.

„Nezvládli jsme plánování dovolených našich pilotů, tvrdě pracujeme na tom, abychom to napravili,“ řekl BBC ředitel komunikace společnosti Ryanair Kenny Jacobs.

Irská letecká společnost uvedla, že zruší méně než 2 procenta svých spojů, což může pomoci zvýšit podíl včasných letů až na 90 procenta. Během první poloviny září tento ukazatel poklesl pod 80 procent, což je podle přepravce nepřijatelné. Kvůli zpožděním společnost omezila také počet zavazadel, které si cestující mohou vzít na palubu. Pokud si cestující bude chtít vzít více než jednu tašku, bude si muset od listopadu připlatit za přednostní nástup do letadla.

Zákazníci mají právo na odškodnění

Podle britského ministra letectví Lorda Callanana musí letecké společnosti splnit závazky vůči všem svým zákazníkům. „V případě jakéhokoli narušení nebo zrušení letu musí letečtí dopravci zajistit zákazníkům plné odškodnění i alternativní přepravu,“ řekl Callanan.

„Pravidla říkají, že pokud letecká společnost nemá vhodný alternativní let, musí cestujícím zajistit alternativu u konkurenční letecké společnosti,“ uvedl editor listu The Independent Simon Calder.

Podle pravidel EU tak mohou cestující získat kompenzaci až do výše 400 eur. Na kompenzaci mají nárok i pasažéři, kteří dorazili s více než tří hodinovým zpožděním. V závislosti na délce letu a zpoždění mohou získat od 200 do 600 eur. Pokud si náhradu, která kromě letenky zahrnuje také náklady na ubytování a jídlo, vyžádá každý cestující, musel by Ryanair uhradit až 100 milionů liber.

Ryanair patří co do počtu cestujících k lídrům mezi evropskými aerolinkami. Jen v loňském roce společnost přepravila 120 milionů cestujících a vydělala 1,32 miliardy liber (34,5 miliardy korun). Ryanair létá i z Česka. Spoje z Prahy létají do Belgie, Irska, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Řecka a Španělska. Z Brna do Velké Británie. Z Ostravy do Velké Británie a Itálie. Nově mohou cestující využít i spojů z Pardubic do Velké Británie. Po oznámení rušení linek se akcie irské nízkonákladové letecké společnosti v pondělí propadly o tři procenta.