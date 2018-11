Vědci zkoumají masivní vymírání ryb, cílem je úhynům předcházet

Experti z Mendelovy univerzity v Brně letos začali pracovat na speciálním projektu. Jeho cílem je umět lépe předpovídat úbytek kyslíku v rybnících. Díky tomu by bylo možné zabránit velkým úhynům ryb, jako se to letos stalo například v rybnících Nesyt, Vlkavském či Kurdějovském. Uvádí to vedoucí projektu Radovan Kopp z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství.