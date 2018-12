Brněnský šinkanzen naráží na soláry, SŽDC neuhlídala ochranu rychlostní trati

„Vysokorychlostní trať Jižní Morava je příkladem trasy, kde územní ochrana nebyla tak důsledná, jak by měla být,“ uvedl ředitel strategie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radek Čech. Kromě obytných domů v pásmu územní rezervy pro plánovanou rychlotrať vyrostly i solární elektrárny.

Z rezervy pro trať si největší počet čtverečních metrů ukously například projekty pro výstavbu solárních parků u obcí Ledce a Unkovice. Standardní šířka koridoru vyhrazeného pro budoucí výstavbu liniové stavby je 600 metrů.

„V případě zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje však došlo při jejím vymezení zřejmě z územně plánovacích důvodů k řadě dílčích zúžení, ve kterých tak bylo možné umístit různé stavby,“ uvedl mluvčí správy železnic Marek Illiaš. Podle něj jsou tedy stavby v trase umístěny legálně, fakticky ale státnímu investorovi podstatně zmenšují manévrovací prostor pro vedení tratě.

350 kilometrů za hodinu do zatáčky

Správa železnic tak nyní řeší, jak vzniklé komplikace vyřešit a kudy v problematických místech vysokorychlostní trať vést. Na rozdíl od běžné železnice je totiž každý ostřejší oblouk velký problém. „Trasa totiž musí mít pro návrhovou rychlost až 350 km/h poloměry nad 6 000 metrů, pokud mají jezdit po vysokorychlostní trati i pomalejší konvenční soupravy, tak ještě více, 7 000 až 9 000 metrů,“ řekl MF DNES Martin Vachtl z projekční společnosti Sudop Praha.

MAPKA: Pilotní úseky vysokorychlostní trati na jižní Moravě

Posunutí trasy jen o pár metrů v jednom místě tak může znamenat, že se trať o několik kilometrů dále vůbec nemusí vejít do vyhrazeného 600metrového koridoru. Podle Čecha bude přeložení trasy znamenat minimálně půlroční zdržení.

S plánem na výstavbu tří pilotních úseků vysokorychlostní železnice přišel letos na jaře. Zprovoznění zatím izolovaných úseků ještě před výstavbou prvního uceleného vysokorychlostního ramene z Prahy do Drážďan má v první řadě zvýšit kapacitu tratí.

V případě VRT Moravská brána z Přerova do Ostravy, která je dostatečně dlouhá a navazuje na připravovanou trať Brno–Přerov modernizovanou na 200 kilometrů, pak SŽDC počítá i se znatelným zkrácením dojezdových časů mezi významnými moravskými městy. Součástí projektu je totiž i možnost zmodernizovat trať mezi Přerovem a Olomoucí na 200 kilometrů v hodině. Třetím projektem je pak takzvaná VRT Polabí z Běchovic do Poříčan.

Na severní frontě klid

Podobné problémy jako na jižní Moravě u zbylých dvou staveb SŽDC řešit nemusí. Severní větev označovaná jako Moravská brána z Přerova do Ostravy by během příštího roku mohla mít vše nezbytné pro zahájení územního řízení. Podle Čecha zde správa železnic cítí podporu ze strany Olomouckého i Moravskoslezského kraje, se kterým nicméně řeší složitý průchod trati chráněnou krajinou Poodří. Situace, kdy se zástavba zakousne do vymezeného pásma pro budoucí dálnici nebo železnici, jsou přitom stále častější.



Například zaústění plánovaných rychlotratí do hlavního města bude nutné řešit dlouhými tunely v souvislosti s bobtnáním satelitních městeček u Prahy. „To, co by šlo ještě před dvanácti nebo patnácti lety stavět na povrchu, tak postupně zarůstá tak, že to bude obtížně řešitelné tunelem,“ uvedl Vachtl.

Problémem jsou například i tepelná čerpadla, využívající pro vytápění několik desítek metrů hluboké vrty.



Komplikace projektantům ale přinášejí i nesrovnalosti v plánech jednotlivých obcí. Příkladem mohou být například územní plány obcí Hovorčovice a Měšice, které spolu sousedí severně od Prahy a které mají ve svých plánech rozdílně zakreslenou rezervu pro trasu vysokorychlostní železnice Praha–Drážďany.