Špatné podmínky i smlouvy. Kvůli dovoleným Ryanair netrpí, říká bývalý pilot

Jedna z největších nízkonákladových leteckých společností a dokonce jedna z nejrychleji rostoucích, irské aerolinky Ryanair, doposud stála na třech pilířích: je levná, je spolehlivá a píše se o ní v médiích. Jenže slovo spolehlivá ztratilo na hodnotě ve chvíli, když společnost zrušila stovky letů. Konkrétně 50 linek denně po dobu šesti týdnů.

Omezení se dotklo přibližně 315 tisíců cestujících (psali jsme zde). Jako důvod uvedly aerolinky špatné plánování dovolených pilotů a snahu zvýšit včasnost letů, na kterých si společnost doposud zakládala. V pondělní tiskové zprávě už informovala o prvních zlepšeních.

„Je to takové plácání slámy. Nemyslím si, že by to byl pravý důvod. Oni zruší 50 až 60 letů denně, protože na ně nemají posádky, to znamená, že nebudou moci přepravovat tolik lidí,“ uvedl pro iDNES.cz bývalý pilot, který si nepřál uvést jméno, redakce ale jeho identitu zná. Pro společnost Ryanair pracoval zhruba pět let, před pár měsíci ji však opustil.

Kontrakt bez jistoty

„Těch důvodů, proč jsem odešel, bylo několik. Nejzávažnější byl asi samotný kontrakt,“ vysvětluje. Podle zpráv od bývalých kolegů je nyní ve výpovědní dalších 15 pilotů.

A změnu chtějí i další piloti, o čemž jako první o tom informoval server BBC. Místo bonusů, které jim šéf podniku Michael O’Leary nabídl, když se z dovolené vrátí o deset dní dříve, požadují lepší pracovní podmínky a nové smlouvy (psali jsme zde).

„Kontrakt mi nedával zkrátka žádné jistoty. Mám rodinu. Kdyby třeba vybouchla sopka a chvíli by se nelétalo, tak skončím na zemi bez jediného eura. Když budu nemocný, tak taky nedostanu nemocenskou, protože jsem svým vlastním zaměstnavatelem,“ vysvětluje podmínky, které měl, expilot Ryanairu. Podle irského zákona je totiž osobou samostatně výdělečně činnou.



Společnost své zaměstnance najímá buď přímo, nebo skrze agentury, které sídlí v Anglii. „To jsou pak takzvaní subkontraktoři, neboli poskytovatelé služeb, a jsou najímání jako živnostníci,“ prozradil bývalý pilot. Díky tomu podle něj Ryanairu odpadá povinnost subkontraktorům vyplácet mzdy v případech, kdy dojde k náhlému zrušení letů.

Placeni jen za polovinu

Piloti irských aerolinek jsou placeni za takzvanou blokovou hodinu. „Čas se počítá od chvíle, kdy se letadlo rozjede až po dobu, kdy zabrzdí,“ vysvětluje pilot. Měsíčně dostával zaplaceno přibližně za 75 nalétaných hodin. „Problém je ten, že pokud má letadlo zpoždění, nejsem placen. Když je let po třech hodinách čekání zrušen, nejsem nijak ohodnocen. Veškerý čas, který strávím mimo letadlo zaplacený není. Přitom jsem v práci měsíčně přibližně 150 hodin,“ řekl bývalý pilot irských aerolinek.

Problémy dopravce podle něj odstartovaly v době, kdy Ryanair začal silně expandovat a masivně nabíral nováčky. „Roční nálety se zvýšily až na limit 900 hodin měsíčně. Například v roce 2013 jsem nalétal zhruba 600 hodin. Všechny ostatní roky mezi 890 až 900 hodinami. A ta práce je hodně náročná a stresová, člověk potřebuje nějaké volno,“ argumentuje.

„Podmínky Ryanairu jsou špatné a lidi proto odchází. Firma už zkrátka nestíhá nabírat další piloty ani z venku, a ani, aby je stihla vycvičit. Není to vůbec kvůli dovoleným,“ zamýšlí se si bývalý zaměstnanec společnosti Ryanair.



Ryanair Společnost Ryanair patří podle přepravených cestujících k lídrům mezi evropskými aerolinkami. V loňském roce přepravila 120 milionů cestujících a vydělala 34,5 miliardy korun. Společnost se snaží prodávat letenky za co nejnižší ceny, zároveň se snaží spořit a od letišť žádá co nejnižší poplatky. Používá jen jeden typ letadla a to Boeing 737-800

V minulém roce opustilo aerolinky přes 700 pilotů. Ve svém každoročním výzkumu to uvedla Irská letecká asociace pilotů (IALPA). Výsledky však nedávno ze svého webu odstranila a vydala prohlášení, že za problémy společnosti Ryanair nemůže. O číslech odchozích pilotů napsal už dříve například server The Irish Times.



O’Leary však trvá na tom, že jen chybí síly v záloze pro mimořádné případy. Podle agentury Reuters popřel zprávu, že piloti nabídku bonusu odmítli, i to, že chtějí nové smlouvy. Společnost Ryanair odmítla na většinu otázek iDNES.cz odpovědět: „IALPA je sdružení pilotů společnosti Aer Lingus s historií lživých tvrzení, co se společnosti Ryanair týče. Spekulace a fámy komentovat nebudeme,“ prohlásil mluvčí aerolinky Robin Kiely.

V úterý se omezení letů dotklo i Prahy, podle oficiálního seznamu společnosti byly zrušeny linky Praha - Londýn. Na této samé trase by podle mluvčí pražského letiště Mariky Janouškové mohly být zrušeny spoje 3., 10., 17. a 24. října.