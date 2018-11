Odejde Saúdská Arábie z OPEC? Ministr pro energetiku to popírá

Saúdskoarabský vládní think thank údajně zkoumá, jaké by byly důsledky případného rozpadu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) na globální trh s ropou. Napsal to v závěru minulého týdne deník The Wall Street Journal, který citoval nejmenovaného vládního poradce.

OPEC byla založena v roce 1960. V současné době má 15 členů - šest na Blízkém východě, sedm v Africe a dva v Jižní Americe. Saúdská Arábie je ve skupině již dlouho dominantní silou, která představuje přibližně jednu třetinu celkové produkce ropy organizace.

Podle německého deníku Deutsche Welle přehodnocují země z Blízkého východu status quo v globální produkci ropy. Hlavním důvodem je prudké zvýšení produkce ropy v USA během posledních deseti let a také tlak na Saúdskou Arábii po vraždě novináře Jamala Khashoggiho.

Po celé roky OPEC reguluje produkci ropy za účelem kontroly celosvětových cen. Členové OPEC, jako například Saúdská Arábie, dlouho tvrdili, že organizace pomáhá předcházet příliš vysokým nebo nízkým cenám ropy. Kritici ale tvrdí, že OPEC využívá velkých ropných spotřebitelů, jako jsou Spojené státy. Mezi přetrvávající kritiky patří třeba americký prezident Donald Trump.

V plánu je snížení dodávek

Saúdský ministr energetiky v neděli veškeré spekulace o rozpadu OPEC popřel. „Saúdská Arábie se nechystá na rozpad OPEC,“ sdělil ministr Chálid Fálih a dodal, že věří, že skupina zůstane globální centrální bankou ropy ještě hodně dlouho.



Fálih také uvedl, že Saúdská Arábie plánuje v prosinci snížit dodávky ropy na světové trhy ve srovnání s předchozím měsícem o půl milionů barelů denně. Země letos kvůli tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa a dalších spotřebitelů ropy zvýšila těžbu asi o jeden milion barelů denně, aby pomohla vyrovnat nižší dodávky z Íránu kvůli plánovanému obnovení sankcí vůči Teheránu ze strany USA.

Případnému snížení těžby, pokud je OPEC schválí, je nakloněn také ruský ministr energetiky Alexandr Novak. Ten se stejně jako Chálif v neděli zúčastnil jednání monitorovacího výboru OPEC a dalších producentských zemí, které společně koordinují těžbu ropy.