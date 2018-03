Saúdové si pochvalují spolupráci s Rusy. Chtějí je v ropném kartelu nadále

Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC chce upevnit spolupráci v oblasti výroby ropy s Ruskem na dalších deset až dvacet let. Sdělil to při rozhovoru pro Reuters v New Yorku saúdský korunní princ Mohammed bin Salman.