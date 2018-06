Češi prosázeli rekordních 224 miliard, na výhrách brali 184 miliard

„Obdobně jako v roce 2016 se velký nárůst objemu vsazených částek odehrál v oblasti kursových sázek provozovaných prostřednictvím internetu. Jejich podíl se každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska finančních prostředků vsazených do hry čtvrtiny celého trhu,“ uvedlo ministerstvo.

Nejvýrazněji vzrostl objem sázek v oblasti živých her, zejména u her provozovaných prostřednictvím internetu. Nově jsou evidovány vsazené peníze za rok 2017 u loterií a technických her provozovaných prostřednictvím internetu, a to z důvodu nemožnosti provozovat tento druh hazardních her v předchozích letech jako internetovou hru.

Výnos daně z hazardních her plynoucí do veřejných rozpočtů vzrostl na 12,1 miliardy korun. Podle ministerstva financí se nemusí jednat o konečnou částku, po doměření daně se ještě může změnit.

„Výsledky z provozování za rok 2017 jsou dalším potvrzením úspěšnosti nového zákona o hazardních hrách, který nabyl účinnosti 1. ledna loňského roku. Nenaplnily se černé předpovědi kritiků přísnější regulace hazardu, kteří strašili přeléváním legálního hazardu do ilegální sféry. Výsledky z provozování ukazují přesný opak. Řada nelegálních provozovatelů vzhledem k přísnější regulaci a důslednému potírání ilegálního hazardu Celní správou svou činnost legalizuje a vklady přiznává,“ uvedlo ministerstvo.

Od začátku loňského roku platí nový zákon o hazardních hrách. Podle něj mohou na trh vstoupit firmy, které byly dosud považovány za nelegální, protože cílily na české hráče, ale neodváděly v Česku daně. Podle odhadu ministerstva financí ke konci loňského roku fungovalo 55 loterijních firem, které přes internet cílily na české hráče. Podle ministerstva financí ke konci loňského roku 99 procent nelegálního hazardu zaniklo.