Volby jako hazard. Češi utratili v sázkách na Sněmovnu přes 100 milionů

„Zájem o letošní parlamentní volby byl rekordní a předčil i naše nejoptimističtější odhady. Přijali jsme sázky za 32 milionů korun, což je zhruba třikrát více než při sněmovních volbách před čtyřmi roky,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. S výslednou bilancí podle něj mohou být bookmakeři spokojeni.

„Při volebních sázkách jsou sázkaři obvykle úspěšnější. Tak jako například v případě prezidentských voleb v USA. Reálná bilance je tentokrát v podstatě vyrovnaná,“ dodal. Sázkařům podle něj vedle úspěchu SPD a Pirátů nahrával také výsledek ČSSD. Bookmakeři naopak vydělali na výsledcích KSČM a ODS.

Tipsport přijal sázky za 54 milionů korun. Zhruba čtvrtina z toho připadá na LIVE sázky, které začaly po uzavření volebních místností a tipovat se dalo prakticky až do definitivního sečtení všech hlasů. „Sázkaři byli hodně úspěšní s tipem, že ANO získá 27 procent a více. Dobrou volbou byla rovněž sázka na to, že se do Sněmovny dostanou Piráti, kteří byli zpočátku považovaní za outsidera. V LIVE sázkách byli klienti úspěšní v tipech, že ODS porazí ČSSD, a také, že získá víc hlasů než SPD,“ sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

V pátek dopoledne Tipsport přijal sázku za 1,43 milionu korun na vítězství ANO. Při kurzu 1,02:1 výherce získal 28 600 korun čistého. Další sázkař dal 100 000 korun na to, že ODS bude úspěšnější než KSČM. Vyhrál 341 000 korun.

Sázky v Chanci přesáhly 11 milionů korun. „Jde o čtyřnásobek peněz, které sázkaři běžně vynaloží třeba na derby Sparta - Slavia, nebo na jednotlivé zápasy hokejového šampionátu. U společenských sázek se s tak masivním zájmem sázkařů setkáváme spíše výjimečně,“ uvedla mluvčí Markéta Světlíková. Velkým překvapením bylo překonání pětiprocentní hranice hnutím STAN. Jeden z klientů Chance si na tuto možnost v kurzu 10:1 přesto vsadil 30.000 korun. „Hořké zklamání naopak potkalo sázkaře, který vsadil 100 000 korun na to, že KSČM získá víc hlasů než ODS,“ dodala Světlíková.

Sázky na příští vládu

Sázky u Tipsportu, Fortuny a Chance dohromady dosáhly 97 milionů korun. Souhrnný podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek překonal 100 milionů korun.

Sázkové kanceláře už vypsaly kurzy na další povolební dění. U Fortuny se dá vsadit například na to, která strana bude součástí první vlády s důvěrou. Jasným favoritem je ANO (1,01:1), velkou šanci bookmakeři přisuzují ČSSD a KDU-ČSL (oba kurzy 1,8:1). Naopak největším překvapením by byla vládní účast KSČM nebo TOP 09 (10:1).

Prvním premiérem bude podle kurzů předseda ANO Andrej Babiš (1,02:1). Následují jeho stranický kolega Martin Stropnický (10:1) a předseda ODS Petr Fiala (20:1). Podle bookmakerů Tipsportu je velmi pravděpodobné, že vládní koaliční smlouva nebude podepsána do konce roku (1,33:1). Také oni favorizují koalici ANO, ČSSD a KDU-ČSL (3:1). Stejnou šanci má podle nich uskupení ANO, SPD a KDU-ČSL. Jako třetí nejpravděpodobnější vidí koalici ANO a ODS (10:1).

Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo ANO se ziskem 29,64 procenta hlasů. Následují ODS (11,32 procenta), Piráti (10,79 procenta), SPD (10,64 procenta), KSČM (7,76 procenta), ČSSD (7,27 procenta), KDU-ČSL (5,8 procenta), TOP 09 (5,31 procenta) a STAN (5,18 procenta).