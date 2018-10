Mladí chtějí žít na dluh a mít hned to, na co rodiče šetřili, říká bankéř

Poptávka po hypotékách po zpřísnění pravidel ze strany České národní banky i ­kvůli vývoji na trhu nyní klesá. U spotřebitelských půjček je to však jiné. Útraty domácností se zvyšují. A podle bankéřů existuje obrovský prostor pro další růst.

„Přichází nová generace, mileniálové a generace Z. Jsou mnohem víc připraveni ‚podstupovat rizika‘ tím, že si vezmou půjčku, aby si mohli dovolit něco, na co jejich rodiče šetřili dlouhá léta,“ říká Karabeg.



Čas od času se spekuluje, že Sberbank odchází z Česka či úplně opouští střední Evropu. Jak to je?

Z dnešního pohledu můžu jasně říct, že nic takového se nechystá. Vedení banky i akcionáři z Ruska několikrát zopakovali, že byznys tady bude pokračovat. A já sám jsem byl do Česka vyslán s jasným posláním řídit banku, a nikoliv připravovat odchod nebo prodej. Opakuji, dnes to není nic víc než spekulace. Na druhou stranu žijeme v dynamickém prostředí a podobnou otázku byste nejspíš mohl položit řadě dalších bank na trhu.

Mají takové spekulace nějaký dopad na váš byznys?

Určitě to byznys nějakým způsobem ovlivňuje. Zaměstnanci ty zprávy čtou a mohou se obávat, zda se nemůže něco stát. Klienti ale vědí, že jsme stabilní banka. Jsme na trhu dvacet let, byť do roku 2013 pod názvem Volksbank. Máme provozní zisky, tento rok jsme zvýšili objem vkladů. Bankovnictví je o důvěře a klienti nám věří. Pochopitelně, když se o tom píše, zeptají se na to, ale nijak masově.

Vy jste do české Sberbank přišel začátkem roku. Přinášíte novou strategii?

V posledním roce jsme udělali podstatné změny ve vedení banky. Kromě mě přišli do představenstva banky tři noví manažeři s dlouholetými zkušenostmi. Ale strategie zůstává stejná. Jsme malá banka, ale klientům nabízíme univerzální služby. To nás odlišuje od jiných menších bank na tomto trhu, které jsou většinou velmi specializované. Nechceme měnit zaměření našeho byznysu, ale chtěli bychom se odlišit v přístupu ke klientovi. Digitální způsob komunikace je důležitý – a ­snažíme se dohnat náskok konkurence. Ale nechceme, aby to byl jediný způsob, jak komunikujeme.

Edin Karabeg (46) Před nástupem do čela české pobočky Sberbank letos na jaře řídil přes pět let Sberbank v Bosně a Hercegovině, kde se svým týmem dosáhl výrazného růstu čistého zisku a aktiv banky. Před příchodem do Sberbank působil ve dvou hypotečních bankách na Balkáně. Kariéru začínal jako manažer risku a akciový analytik v UniCredit Bank. Vystudoval Business Administration ve Vídni.



Co máte na mysli?

Nechceme zapomínat na pobočky, na služby, které tam nabízíme. V 90. letech nastoupil trend, kdy banky začaly dávat bankomaty ven před svoje pobočky. To bylo fajn, protože bankomaty byly najednou přístupné nepřetržitě. Ale banky zároveň ztratily část kontaktu s klientem a s tím možnost nabízet mu další produkty. Část klientů nemusela být spokojená. A podobně je to i s digitálními inovacemi, můžete díky nim řídit finance, provádět transakce, ale osobní kontakt je stále velmi důležitý.

V Česku máte dnes 28 poboček, chcete je tedy přidávat?

Teď to zkoumáme. Díváme se hlavně na to, jak pobočky vypadají, jak jsou velké a kde jsou umístěné. Dnes asi není ten správný čas zvyšovat počet poboček, možná spíše jednu dvě zavřeme. I kdybychom přidali padesát poboček, stejně bychom nemohli konkurovat těm největším bankám, které jich mají několik stovek. Máme pobočky po celé zemi, ale pro banku naší velikosti nedává smysl, abychom byli v ­každé vesnici. Pokud by pobočka byla jediným způsobem, jak nabídnout půjčku, smysl by to možná mělo. Jenže stejně jako větší banky jsme závislí na externích partnerech.

Co soudíte o budoucnosti bank vaší velikosti na českém trhu? Mohou dlouhodobě přežít?

Český trh je velmi stabilní, je tu velká důvěra v bankovní systém. A ­myslím, že pro banky našeho rozsahu tu místo je. Vždy říkám, že velké banky jsou jako obří tanker. Když chcete změnit kurz a pohnete kormidlem, nějakou dobu trvá, než změní směr. Menší banky mohou reagovat rychleji. Projevilo se to například v rychlosti reakce na zvedání úroků u vkladů. Menší banky jsou v tom obecně napřed, my jsme zvyšovali úrokové sazby mezi prvními.

Chcete díky tomu zvyšovat tržní podíl?

Naším cílem není být během pár let mezi pěticí největších hráčů. Pochopitelně chceme růst, stejně jako okolní prostředí, ale nechceme nijak prudce získávat tržní podíl. Pro nás je nejdůležitější věc mít stabilní a ziskovou banku. Některé „nové“ banky ze začátku investovaly obrovské množství peněz, odstartovaly od nuly, velmi rychle získaly statisíce klientů a velký tržní podíl. Ale podíl jejich zisků na celkovém zisku všech českých bank je pořád mizivý, kolem dvou procent. Bude dlouho trvat, než se ty investice vrátí.

Říkáte, že jste zaspali při digitalizaci. Proč?

V minulosti jsme kladli důraz hlavně na IT architekturu. A zatímco jsme budovali moderní počítačovou architekturu v pozadí – to pochopitelně klient nevidí, ale pro fungování banky je to velmi důležité, protože jsme potřebovali vyčistit systémy – nabrali jsme zpoždění v internetovém a mobilním bankovnictví. Ale díky té nové architektuře můžeme nyní přijít s novou mobilní a internetovou multikanálovou platformou, na kterou budeme moci v budoucnosti nabalovat další služby. Nyní jsme v testovací fázi.

Je nějaká výhoda v tom, že jste začali později? Poučili jste se z­ chyb, které před vámi udělaly jiné banky?

Velmi těsně sledujeme, co se na trhu nabízí, a díky tomu teď víme, kudy jít, abychom mohli nabídnout něco odlišného. Ale je obtížné posuzovat a ukazovat na chyby ostatních. V každé bance vědí, co udělali špatně. Vždy záleží na tom, na co se přesně zaměřují. A navíc, co může zvnějšku vypadat jako chyba, pro ně nemusí být chyba. Jak jsem říkal, pro nás jsou důležité i služby na pobočce, aby klient vždy dostal správnou odpověď. A ne aby mu zaměstnanec v bance na každou otázku odpověděl: „Vydržte, zjistím to.“

Sberbank Patří mezi padesátku největších bank světa. Celková aktiva dosahují 27 bilionů rublů (devět bilionů korun). Polovinu akcií vlastní ruská centrální banka, zbytek je v rukou zahraničních a ruských investorů. V Evropě působí v osmi zemích po akvizici Volksbank od roku 2011. V Česku patří s bilanční sumou 80,4 miliardy korun spíše k menším bankám. Majoritním vlastníkem české Sberbank je Sberbank Europe se sídlem ve Vídni.



Pro banky jsou klíčové půjčky. Je prostor pro další růst v tomto segmentu?

Co se týče hypoték, poptávka po hypotékách kvůli opatřením České národní banky i kvůli vývoji na trhu nyní klesá. Ale pokud se povede ekonomice, nedá se vyloučit, že zájem se oživí. A u spotřebitelských půjček je obrovský prostor pro další růst. Útraty domácností se v posledních letech zvyšují. Navíc přichází nová generace, mileniálové a ­generace Z. Jsou mnohem víc připraveni „podstupovat rizika“ tím, že si vezmou půjčku, aby si mohli dovolit něco, na co jejich rodiče šetřili dlouhá léta. Navíc jsou tito lidé víc napojeni na mobil a internet, to je prostor, kde se otevírá šance nejen pro fintech společnosti, ale také pro banky či velké obchodní řetězce.

Mohou tradiční banky soupeřit s ­těmi p2p platformami, kde se lidé propojují napřímo bez nutnosti prostředníka, či fintechy v­ této oblasti?Bill Gates svého času prohlásil: Lidé budou potřebovat bankovnictví, ale ne banky. Ale myslím, že i v budoucnu zůstane prostor pro banky, i když to bude stále těžší. Fintech se většinou specializuje výhradně na jeden produkt. Existují úspěšné fintechy, jako je Revolut nebo německá N26, které sázejí především na mobilní platformy, ale pokud jde o půjčky, je to stále omezené. Celkově myslím, že banky najdou cesty, jak na to odpovědět, už na tom pracují. A mají více zkušeností s obsluhou zákazníků, rozumějí jim. Jsou opatrnější, aby nešláply vedle. Prostor pro fintech společnosti bude vždycky existovat, ale už teď vidíme, že banky řadu z­ nich nakonec koupí. Může to pro ně být jednodušší nebo levnější než vše vyvíjet uvnitř. Banky budou existovat i za deset let, jen se změní k nepoznání.

Uvažujete o koupi nějakého fintechu?

Na to se nyní nezaměřujeme. Ale naprosto odlišné je to u Sberbank Russia, která je čím dál tím víc technologickou společností s finančními službami. Na rozdíl od nás operují na velkém trhu a mají na to dostatek prostředků. Pochopitelně nemohu vyloučit, že se nějaká příležitost objeví i v Česku. Na druhou stranu něco, co se na první pohled může zdát jako skvělý nápad, nakonec nemusí přinést výsledky, které se od toho očekávají. Na rozdíl od fintechu jsme banka, která nabízí univerzální služby.