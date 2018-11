Brexit zaplatí i Češi, domnívá se ministryně financí Schillerová

Za takřka jistou věc považuje v této chvíli česká ministryně financí Alena Schillerová to, že Česká republika po roce 2020 kvůli britskému odchodu z EU zvýší své každoroční příspěvky do unijního rozpočtu. Novinářům to v úterý řekla v Bruselu po jednání s kolegy z dalších evropských zemí. Diskuse o příštím víceletém finančním rámci EU, tedy dlouhodobém rozpočtovém výhledu unie, však podle ní nyní teprve začínají.