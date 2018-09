Zeman jde na vládu, která schvaluje návrh rozpočtu a schodek 40 miliard

Zeman řekl minulý týden, že si váží si toho, že Schillerová původně plánovaný schodek snížila na 40 miliard. Pochybnosti má o zhruba šesti miliardách, které mají z rozpočtu jít na slevy jízdného pro studenty a důchodce.

Když přišel v červenci před hlasováním o důvěře podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše, byl kritičtější. „Nejsem pro deficit v době ekonomického růstu,“ řekl a mluvil o tom, že je třeba omezit plýtvání.



„Je povinností prezidenta podpořit vládu, kterou před tím jmenoval. Ministři přicházejí a odcházejí, ale programové prohlášení by mělo zůstat,“ řekl také prezident ve Sněmovně, než vláda dostala důvěru hlasy poslanců ANO, ČSSD a také KSČM. Komunisté se rozhodli vládu tolerovat.



„Rozpočet je maximum možného. Byla jsme nucena vybalancovat požadavky vlády a jednotlivých resortů,“ řekla ke svému návrhu ministryně Schillerová.

Prioritami rozpočtu jsou investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Opozice návrhu vyčítá nízký podíl investic a vysoký deficit v době hospodářského růstu.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021.

Návrh rozpočtu, který musí vláda do Sněmovny poslat do konce září, zohledňuje slibovaný růst platů učitelů, a to navýšením o 13,5 miliardy korun oproti letošku. Ministr školství Robert Plaga počítá s přidáním o deset procent v tarifech a pěti procenty navíc na odměny. O deset procent by se měly zvednout i platy nepedagogických pracovníků ve školství. Rozpočet vysokých škol by se v příštím roce měl zvýšit o dvě miliardy korun oproti letošku.



Platy od ledna porostou i dalším pracovníkům ve veřejných službách. S odbory se vláda dohodla, že se většině z nich zvednou tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků. Přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky.