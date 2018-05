Česká karetní hra vyráží dobýt svět, chce odtrhnout děti od mobilů

Princip her zůstává stejný – sběratelské kartičky ukazují kromě hrdinů s určitou rolí také různé typy zbraní. Pomocí kombinací různých karet se pak hráči mezi sebou utkávají, popřípadě si vyměňují kartičky, které koupili.

Český příspěvek se však od světové konkurence liší tím, že tvůrci zároveň s papírem vyvíjeli i mobilní aplikaci. S její pomocí by chtěli mládež od chytrých telefonů vrátit do reálného světa.

„Abychom si děti získali, musíme mluvit jejich jazykem. Protože se k nim člověk už jinak nedostane. Nenakupují hračky, skoro o nic se nezajímají a baví je jen online svět,“ vysvětluje Jiří Mikoláš, autor projektu Scratch Wars a zakladatel startupu Notre Game, jehož roční obrat momentálně činí přibližně deset milionů korun.

Do turnaje i se základem

K tomu, aby si člověk zahrál, mu postačí i základní balení za 49 korun, které lze pořídit v hračkářstvích, trafikách nebo online. „Kartičky Scratch Wars se prodávají velice dobře, nárůst jsme zaznamenali začátkem roku, kdy se hra objevila v časopisech. Pomohla také podpora youtuberů. Jak v Česku, tak na Slovensku,“ říká František David, zástupce společnosti JRC Gamecentrum. Síť trafik GECO má s prodejem kartiček podobnou zkušenost.

„Pokud bude Notre Game přidávat nové edice a bude fungovat aplikace, nepůjde jen o sezonní záležitost,“ domnívá se ředitel prodeje Petr Muroň.

Scratch Wars se za první rok prodalo kolem 700 tisíc kusů, takže s ní čas tráví tisíce lidí. Hlavní výhodu představují jednoduchá pravidla a vliv náhody u základní verze hry. „Díky tomu má šanci vyhrát i opravdu malé dítě,“ vysvětluje Martina Magdová, spolumajitelka Tomových her, která karty prodává a jejíž dva synové hrávají proti sobě. „Šestiletý syn je schopný toho desetiletého porazit, což je strašně důležité pro to, aby u toho zůstal,“ dodává.

Utkání ze školních lavic

Patnáctiletý hráč Václav P., který Scratch Wars karty sbírá přibližně půl roku, oceňuje, že kromě náhody lze v turnaji vsadit i na strategii, sedmnáctiletého Patrika D. zase baví soutěžit o odměny. A ačkoli vývojáři cílili především na děti, karetní hře propadli i někteří dospělí. „Hledal jsem pro své děti nějakou hru. Koupil jsem základní sady a začal s kluky hrát,“ popisuje čtyřicetiletý Michal Vrubel, který chce být u zrodu zcela nové věci.

Na konkurenční hru s pokémony, kteří u nás fungují přibližně dvacet let, nová hra zatím nestačí. Dobře patrné to je u turnajů, které se pořádají po celé republice.

Zahraniční konkurence Magic: The Gathering Sběratelská karetní hra z USA, která se v Česku objevila v roce 1994, tedy rok po premiéře za oceánem. Každý hraje se svým vlastním balíčkem karet, jež si hráč sestavuje sám. Obvykle proti sobě stojí dva hráči, útočí na sebe různými nestvůrami a sesílají kouzla. Cílem je protihráče udolat. Pokémoni Hra z roku 1996 pracuje na podobném principu. Dva hráči se pasují do role trenérů pokémonů a „posílají“ je proti sobě bojovat. Také zde je nutné vybudovat si vlastní herní balíček a zvolit určitou bojovou strategii. Během jednoho zápasu mohou trenéři nasadit až šest pokémonů.

„Pokémony u nás děti chodí hrát každý týden, přijdou, i když se nekoná oficiální turnaj. U Scratch Wars to tak zatím není. Jeho hráči chodí jen jednou měsíčně na ligové turnaje, kde za účast dostanou odměny, třeba v podobě karet. Většinou se tu sejde tak 12 lidí,“ vypráví moravskoslezský organizátor turnajů Daniel Dubský. V Praze je účast o něco vyšší. „Pro účastníky turnaje rezervujeme vždy 24 míst a pokaždé se naplní,“ říká Magdová z Tomových her.

Hráči se ale samozřejmě scházejí i nezávisle na oficiálních turnajích, „zapařit“ si děti klidně mohou i u sebe doma, v kavárně nebo o přestávce ve škole.

Podle Josefa Olta ze Světa her, který kartičky neprodává, bude úspěch nové hry spíše krátkodobý.

„Po nějaké době ji nahradí jiný sběratelský produkt, který bude mít agresivnější reklamu a bude opět cílit na stejnou skupinu. Pro autory Scratch Wars proto bude důležité nepolevit v propagaci a rozvoji hry i během úpadku jejího největšího zájmu, aby si vytvořili a udrželi komunitu,“ říká. Takový přístup se podle Otta vyplatil například sběratelské karetní hře Magic, které jakožto tradici Scratch Wars nemohou konkurovat.

Česká hra proto sází také na aplikaci, pomocí které chce oslovit i ty, kteří si více než fyzické karetní hry užívají virtuální svět. Každý Scratch Wars hrdina se tak může jednoduše transformovat do online podoby, a to díky skenovatelnému QR kódu na přední straně kartičky, jejíž svrchní vrstva je podobná té na stíracích losech. Což dělá z kartiček Scratch Wars raritu na českém a slovenském trhu. Od aplikace si vývojáři slibují nárůst prodeje.

Během tohoto roku chce společnost, jež momentálně operuje v Česku a na Slovensku, expandovat na německý a rakouský trh.

„Ideálně bychom chtěli do celého světa. Když to funguje tady, může to fungovat kdekoli,“ říká Mikoláš. Otevřené možnosti si nechává i v digitálním světě. A tak k aplikaci časem možná přibude ještě počítačová hra.