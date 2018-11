Řetězec Sears bojuje o přežití, tučných bonusů pro manažery se však nevzdá

Řetězec, který byl svého času větší než Wallmart, požádal v polovině října o soudní ochranu před věřiteli, nyní se hraje o to, zda tato značka na trhu zůstane alespoň částečně. Musel by prodat velkou část svých obchodů. Hovoří se až o 500 prodejnách, a z výnosu hodlá uhradit dluhy, které dosahují přes 10 miliard dolarů.

Zároveň však Sears hraje u soudu hru o vyplácení čtvrtletních bonusů svým manažerům. Z celkově požadovaných 19 milionů dolarů (435 milionů korun) má jeden milion připadnout třem vrcholovým manažerům, a to i v případě, že společnost zanikne. Pokud přežije, může si každý přijít až na 500 tisíc dolarů.

O souhlas s plánem na vyplácení bonusů požádala firma soud ve čtvrtek, uvedlo zpravodajství CNN. Bonusy se týkají v první řadě osmnácti manažerů, kteří by dohromady mohli získat 2,1 milionu dolarů, pokud firma splní požadavky na minimální likviditu.

Převážná většina peněz, celkem 16,9 milionů dolarů, by však měla odejít na účty 322 zaměstnanců, které si chce firma udržet v době, kdy jí hrozí úplný zánik a usiluje o částečnou restrukturalizaci. V průměru tak každý za tři měsíce práce získá 52 tisíc dolarů (1,2 milionu korun). Žádný z manažerů nedostane za věrnost více než 150 tisíc dolarů. Plán musí odsouhlasit soud, který bude věc projednávat 20. prosince.

Manažerům bonusy, propuštěným zaměstnancům nic

Zatímco se firma snaží penězi udržet ve službě manažery, propouští letos stovky zaměstnanců a další tisíce odejdou, protože do konce roku Sears uzavře přes 140 prodejen. Vyplácení bonusů má pro část zaměstnanců hořkou pachuť. Mnoho pracovníků totiž tvrdí, že jim firma nevyplatila slíbené odstupné.

Například Shelii Brewerové, která pracuje sedmnáctým rokem v prodejně Kmart (patří holdingu Sears) ve městě Rockford, nejdříve zaměstnavatel slíbil odstupné za osm týdnů, ale po vstupu do bankrotu dostala vyplaceny jen čtyři týdny. „Těžce mě to zasáhlo,“ řekla a dodala: „Je to jako facka do tváře. Tvrdí, že nejsou peníze na odstupné, ale přitom si vyplácejí bonusy?“.

V případě bankrotu však nastane mnohem masivnější propouštění, společnost opustí výrazná většina z 90 tisíc zaměstnanců.

Úvahu o bonusech kritizuje i Carrie Gleasonová z organizace Rise Up Retail, která hájí zájmy zaměstnanců v obchodních řetězcích. „Je to příšerné. To samé se stalo v hračkářství Toys ‚R‘ U. Hrstka manažerů. kteří nemohli zachránit firmu, získala na bonusech miliony dolarů, zatímco desítkám tisíc věrných pracovníků bylo odepřeno slibované odstupné,“ řekla.

Zhaslá hvězda maloobchodu

Řetězec Sears pro starší generaci Američanů představoval to, co později pro jiné Wallmart nebo pro dnešní milleniály Amazon. Byl jasným lídrem maloobchodního trhu, největším globálním řetězcem s 350 tisíci zaměstnanci, který si postavil vlastní mrakodrap v Chicagu.

Firmu založil Richard W. Sears v roce 1986, kterého jako jednoho z prvních napadlo prodávat přes katalog. Ve své době poměrně novátorský čin zpřístupnil zboží i lidem na venkově, kteří neměli možnost cestovat do obchodů ve městech.

„Katalog byl pro domácnosti druhou nejdůležitější věcí vedle Bible,“ řekl spisovatel Allan Gurganus, jehož rodiče na farmě si katalog zamilovali. „Sears byl Amazonem své doby,“ uvedl Mark Cohen, profesor maloobchodu na Kolumbijské univerzitě a bývalý ředitel řetězce Sears.