V Sedlčanech končí výroba sýrů, firma ji přesouvá na Vysočinu

16:07 , aktualizováno 16:07

V Sedlčanech na Příbramsku končí tradiční výroba sýrů. Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic ji chce kvůli zvýšení efektivity do roka a půl postupně přesunout do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. Podle starosty Sedlčan je to pro město špatná zpráva. Ve společnosti pracuje asi 300 lidí.