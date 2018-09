Serena zpívá v kampani proti rakovině prsu. Reklama jí nese víc než tenis

Williamsová v devítivteřinovém videu zpívá první verš písně „I love myself, I want you to love me“ (v překladu: miluju se, chci abys mě miloval). Projekt „I Touch Myself“ odstartoval v roce 2014, kdy zpěvačka Divinyls Chrissy Amphlettová zemřela na rakovinu prsu. Před svou smrtí vyslovila přání, aby se písnička stala připomenutím pro všechny ženy, že si mají nechávat prsa vyšetřit.

Kampaň vznikla například ve spolupráci s výrobcem podprsenek Berlei. Firma věnuje zisk z prodeje jejích podprsenek z potiskem připomínajícím hadí kůži australské organizaci Breast Cancer Network.

Delší verze reklamního videa I Touch Myself se na internetu objeví 30. září. Kampaň poběží v Austrálii v tištěných i online médiích, viset bude i na billboardech.

Tenistka je ambasadorkou značky Berlei od roku 2006, kdy na sobě v turnaji Australian Open měla jednu z jejích podprsenek. V dřívějších reklamách této společnosti také promluvila o svém těhotenství a vyzývala lidi, aby si věřili, píše CNBC.

Kromě toho se Serena Williamsová objevila i v reklamě výrobce sportovního oblečení Nike Dream Crazy. Díky dvouminutovému videu namluveném fotbalistou Colinem Kaepernickem tržby společnosti z online prodeje tento měsíc vyletěly vzhůru.

S firmou Nike už spolupracovala dřív na jedné kolekci, stejně jako se společností HSN. Letos v květnu představila svou vlastní módní řadu, která zahrnuje šaty, bundy a džíny, informoval Forbes.

I díky účasti v reklamách a kampaních je tenistka je nejlépe placenou sportovkyní na světě. Má víc než tucet sponzorů, kromě Nike jde o Intel, Audemars Piguet, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade a Beats. Podle Forbesu loni vydělala 18,1 milionů dolarů (395 milionů korun). Z toho 18 milionů byla reklamní podpora.