Zemřel Velký šéf Marchionne, který z Fiatu vybudoval světovou automobilku

„To, čeho jsme se obávali, se bohužel stalo. Sergio Marchionne, muž a přítel, odešel,“ řekl předseda představenstva FCA John Elkann.



Automobilka o víkendu oznámila, že Marchionneho stav se po nedávné operaci ramene prudce zhoršil a jmenovala nového šéfa (podrobnosti v článku Předčasný konec Velkého šéfa Fiatu a Ferrari). „Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je bezpochyby nejzávažnější dopis, který jsem kdy psal.“ Tak začalo psaní prezidenta FCA Johna Elkanna, které o víkendu rozeslal zaměstnancům italsko-amerického koncernu. „V posledních čtrnácti letech, nejprve ve vedení Fiatu, pak Chrysleru a nakonec FCA byl Sergio nejlepším generálním ředitelem, jakého jsme si mohli přát a pro mě byl mentorem, kolegou a drahým přítelem. Pro mnohé byl Sergio osvíceným vůdcem,“ pokračuje Elkann, aby oznámil, že Sergio Marchionne bojuje o život.

Svůj boj ve švýcarském Curychu nakonec prohrál.

Začátkem července podstoupil v Curychu operaci, poté se objevily závažné komplikace. Že něco není v pořádku, se provalilo po třech týdnech.

Přitom ještě prvního června šestašedesátiletý Marchionne se šarmem sobě vlastním představoval nový „jízdní řád“ italsko-amerického koncernu do roku 2022 a oznámil obrat kurzu ve směru k elektromobilitě, kterou do té doby hlasitě a sarkasticky odmítal (o plánech FCA čtěte zde). Naposledy se objevil na veřejnosti 26. června v Římě při předávání Jeepů Wrangler italským karabiniérům.

Marchionne zachránil Fiat a i když se to možná chvílemi nezdá, udělal z italské automobilky jednoho z významných hráčů světového automobilového byznysu. Nenávidí ho však milovníci kultovní značky Lancia, kterou před několika lety bez sentimentu „zařízl“. Umanutě trval na tom, že udělá z Alfy Romeo opět velkou značku světového formátu. Na jméno mu nemohli přijít také skalní fanoušci Ferrari (o plánech Ferrari čtěte zde).

To a mnoho dalšího má na svědomí jedna z nejvýznamnějších osobností autoprůmyslu posledních let. K číslům měl odjakživa velmi blízký vztah. Tvrdý, geniální a charismatický workoholik, který je hlavně ekonom a manažer. Sentiment si dovolí, jen když na tom neprodělá. Za půl roku chtěl odejít do důchodu.

Vypráví se, že když se italsko-kanadský manažer v roce 2004 přesouval do vedení Fiatu z vedení finanční společnosti UBS, švýcarského mamuta SGS a funkcí v dalších společnostech, nosil u sebe šest telefonů značky Blackberry, za každou „štaci“ jeden. Manažer, kterého svět nezná jinak než v černém svetru a okopaných mokasínách, se narodil v italském Chieti. Když mu bylo čtrnáct, rodina odešla do Kanady.