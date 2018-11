Na tenkém ledu: nákladní lodě začínají využívat tající trasy v Arktidě

5:06 , aktualizováno 5:06

Velcí lodní dopravci by si v budoucnu mohli zkrátit cestu z Asie do Evropy skrze Kanadské arktické souostroví o více jak dva týdny. Ještě před pár lety byly ledové vody Severozápadního průjezdu pro kontejnerové obry zapovězeny. Možnost, že by se trasa mohla stát součástí globálního obchodování, je však díky tání ledovců stále reálnější.