Online půjčovna věcí dostala finanční injekci, do firmy vstupuje Zadák z HP

„Našim cílem je teď vytvořit největší internetovou půjčovnu věcí na českém internetu a zákazníkům tak nabídnout naprosto unikátní a bezpečnou službu, která bude součástí jejich každodenních životů,“ uvedl k investici Dan Erlebach, výkonný ředitel SharyGo.

Důvěru investorů si Erlebach získal poměrně rychle, služba byla spuštěna teprve letos v létě. Lidé si přes ni mezi sebou půjčují elektroniku, nářadí nebo sportovní a rekreační vybavení. Strategickým partnerem ve službě se stal Jan Zadák, který dvacet let působil na nejvyšších pozicích ve společnosti Hewlett-Packard. Po delším působení v zahraničí se vrátil do Česka, kde investuje do mladých firem.

“V letošním roce jsem analyzoval v České republice vice než 50 startupů. U SharyGo se mi líbí byznys model, možnosti růstu,“ řekl Zadák ke vstupu do společnosti. Do SharyGo investovala i ústecká společnost Armex Group. Její jednatel Martin Matzke má od projektu obdobná očekávání jako Zadák. Oznámená investice se pohybuje v řádech desítek milionů korun.



Český trh s osobními výpůjčkami se v poslední době rozšiřuje. Kromě SharyGo na něm působí i obdobné platformy jako Půjčárna.cz nebo Půjčím.to.

Internetová půjčovna věcí SharyGo je aktuálně dostupná v Praze, Brně, Ostravě nebo Hradci Králové, má přes 2000 registrovaných uživatelů a přes 600 předmětů k zápůjčce. Firma do roka očekává nárůst věcí k zápůjčce na 100 000 předmětů a chce působnost ve městech nad 70 000 obyvatel.