Lidé se v nové budově Applu chovají jako ptáci. Narážejí do stěn

Budovu ve tvaru kosmické lodi, která se nachází v kalifornském Cupertinu, obklopují necelých 14 metrů vysoké panely z bezpečnostního skla. Uvnitř se nacházejí pracovní prostory, které jsou z velké části také tvořeny sklem.

Jak uvedla agentura Bloomberg, rozptýlení pracovníci Applu, kteří jsou často „přilepeni“ ke svým iPhonům při chůzi opakovaně narážejí do skleněných tabulí. Někteří zaměstnanci začali na skleněné tabule lepit papírky, které jim přítomnost skel připomínají. Lístky však byly podle slov zaměstnanců, kteří nechtěli být jmenováni, odstraněny, protože znevažovaly design budovy.

Budova byla Jobsovým snem

Nejnovější areál společnosti Apple je chválen jako architektonický zázrak. Budova vytvořená slavným architektem Normanem Fosterem zvěčnila vizi, kterou si před několika lety vysnil spoluzakladatel společnosti Steve Jobs. V roce 2011 Jobs budovu popsal jako „přistávající kosmickou loď“.

Budova byla navržena tak, aby sloužila přibližně 13 tisícům zaměstnanců. Reportéři časopisu Wired, kteří stavbu při otevření v loňském roce jako jedni z prvních navštívili, popsali architekturu budovy jako velmi otevřenou. Tím se nové sídlo liší od izolovaných kanceláří, které jsou pro Apple typické.

„I když je výroba skla v takovém měřítku technickým zázrakem, není to úspěch. Úkolem je vytvořit budovu, kde by se mohlo takové množství lidí spojit, spolupracovat, chodit a mluvit,“ řekl v květnu časopisu Jony Ive šéf designu Apple. Mluvčí společnosti Apple to odmítla okomentovat.

Zatím není jasné, ke kolika incidentům uvnitř budovy v Cupertinu došlo. Podle časopisu Time to však není poprvé, kdy má Apple se sklem v budovách problémy. Na konci roku 2011 vrazila do skleněné stěny obchodního domu Apple 83letá Evelyn Paswall, která si při incidentu zlomila nos. Paswall společnost žalovala s tím, že měla lidi před sklem varovat.