Stavbaři z problémového úseku D1 odstoupili od smlouvy s ŘSD

Stát proto oslovil jinou firmu, která by měla zprovoznit všechny jízdní pruhy, aby se předešlo případným problémům na kritickém úseku dálnice D1 mezi 90. a 104. kilometrem. ŘSD totiž nemá kapacity na to, aby nyní úsek dálnice dovedlo do přijatelného stavu. Paralelně bude muset okamžitě vypsat novou smlouvu tak, aby tam už na jaře přišla nová firma, která bude schopná stavbu udělat podle představ státu.

O odstoupení stavbařů, kteří opravovali úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, informovala v tiskovém prohlášení společnost Geosan Group. Krok byl očekávaný, ŘSD už v pondělí předeslalo, že s firmami kvůli průtahům ukončí smlouvy a najde si náhradu.

Doprava na této části dálnice minulý týden kolabovala kvůli hustému sněžení. Kolony měřily desítky kilometrů. Kraj Vysočina ve čtvrtek uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky.

O dalším postupu podle prohlášení firmy Geosan rozhodne jednání zúčastněných stran, případně soud. „Odstoupili jsme od smlouvy o dílo a ukončujeme naši činnost na zakázce,“ řekla ČTK mluvčí společnosti Geosan Vlasta Končelová.

„Doufám, že pochopili, že by ten úsek nedostavěli, a tohle je asi nejjednodušší cesta,“ reagoval Ťok na krok konsorcia v České televizi. O odstoupení se dozvěděl v SMS zprávě. „Obávám se, že nebyla schopnost tohoto konsorcia tu práci dobře udělat,“ dodal. Stát bude nyní po konsorciu vymáhat penále. „Jsou tam velké škody,“ dodal, výši škod ale neupřesnil.



Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy.

Firma Geosan označila jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se během několika posledních několika měsíců na stavbě objevily skryté překážky. „Jednak v podobě kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem, a dále v podobě odlišných geologických podmínek v místě založení nově budovaného mostu,“ stojí v prohlášení.

Dohody o změně smlouvy se podle firmy nedosáhlo. Podle výkonného ředitele Geosan Group Ivana Havla „nejnovější útoky ŘSD“ ukázaly, že objednatel o konstruktivní spolupráci nestojí. „Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou,“ uvedl Havel v prohlášení.