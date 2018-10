Obce a kraje si samy rozhodnou, na kterých jedničkách budou vybírat mýto

Rozhodnutí o zpoplatnění dalších 900 kilometrů je součástí zakázky na správu mýtného systému, kterou nedávno uzavřel ministr dopravy s konsorciem společností CzechToll a SkyToll. Nyní se budou kraje s městy domlouvat na tom, na kterých konkrétních úsecích budou chtít platbu zavést, a kde naopak bude platit takzvaná nulová sazba.

Podle Ťoka by ovšem část navrhovaných komunikací zpoplatněna být měla. Na dnešním setkání s novináři uvedl, že by kamiony měly platit například za průjezd silnicí I/20 z Plzně do jižních Čech, nebo na silnici I/50, kterou si zkracují cestu na Slovensko.

„Kraje se po podpisu tohoto memoranda sejdou se zástupci měst a obcí, kterými prochází zpoplatněné silnice první třídy a budeme s nimi hovořit o tom, zda chtějí, aby byly zpoplatněné,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Dohodu mezi ministerstvem a kraji, které jsou dlouhodobými odpůrci rozšiřování mýtných poplatků, před nedávnem kritizoval neúspěšný uchazeč o mýtnou zakázku, společnost Kapsch.

Pokud by podle ní bylo dopředu známo, že se mýto nebude na zmiňovaných 900 kilometrů rozšiřovat, mohli by uchazeči v tendru předložit jiná technologická řešení. Výhodnější by to podle firmy bylo pro technologii mikrovlnného zpoplatnění, což je systém, který v Česku Kapsch v současnosti provozuje.