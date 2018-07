Singles jsou lační po vlastním bydlení, postihne je zpřísnění hypoték

Žadatelé o hypotéku budou muset od října kvůli opatření České národní banky (ČNB) prokázat daleko vyšší příjem, což dopadne mimo jiné na ty, kteří chtějí koupit byt jen pro sebe. Zájemce o hypotéku, který si chce koupit například 1+kk v pražské novostavbě za 3,59 milionu korun, bude muset mít hrubý měsíční příjem 35 600 a minimální úspory ve výši 718 tisíc.



Singles (obvykle lidé od 25 do 40 let) jsou třetí největší skupinou zájemců o byt, ale zpráva o zpřísnění hypoték jejich zájem o vlastní bydlení v posledních letech ještě zvýšila.

„Když jsme na konci minulého roku vyhodnocovali průzkum mezi zákazníky, došli jsme k překvapivému zjištění. Za rok 2017 tvořil podíl singles klientů už téměř 34 procent. V některých specifických projektech, kde převažují menší dispozice, byl podíl singles klientely dokonce kolem 45 procent,“ řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

V roce 2010 zastoupení této skupiny zákazníků podle ní činilo jen 22 procent. Ještě do konce září developer očekává zvýšený zájem singles o hypotéky a pak už předpokládá, že nové opatření ČNB řadu z nich požene do nájmů.

I přesto ale lze očekávat, že počet jednočlenných domácností v Česku nadále poroste. „Tato skupina bude i nadále růst, protože do ní patří stále rostoucí počet lidí, kteří se stěhují do Prahy za prací, chtějí zde žít, tedy i investovat do vlastního bydlení,“ uvedl mluvčí holdingu Finep David Jirušek.

Na sekundárním trhu je těchto lidí méně. „Pokud budeme uvažovat opravdu jen singles, bez nesezdaných párů, pak mluvíme zhruba o 5 procentech trhu. Jejich počet je v průběhu posledních pěti let víceméně konstantní,“ sdělil iDNES.cz Jakub Hrbáč z Re/Max Plus.

Bez hypotéky nakupují většinou jen investoři

Obejít se při koupi bytu bez hypotéky je při dnešních cenách bytů velmi těžké. „V drtivé většině případů platí klienti nemovitost pomocí hypotéčního úvěru,“ sdělil Hrbáč. Totéž potvrdila i Maxima Reality, která eviduje nákupy na hypotéku až v 70 procentech případů.

Klienti realitních kanceláří navíc obvykle potřebují větší LTV (poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti). Zároveň jsou cenové odhady bank často pod skutečnou transakční cenou, takže další zpřísnění hypoték se může sekundárního trhu dotknout velmi zásadně. Odborníci z Maxima Reality odhadují, že to může zasáhnout až třetinu kupujících.

Zaplatit za byt v hotovosti mohou většinou jen investoři. „U novostaveb dnes zhruba 50 procent nakupují investoři, kteří nejsou na hypotéce závislí, používají ji jako páku na vyšší výnos z vlastních peněz. Zbylou polovinu novostaveb kupují klienti pro vlastní bydlení. Řešením je pro ně většinou hypotéka pod 80 procent LTV, takže problém nemají,“ potvrdil Jirušek s tím, že do této skupiny většinově spadají i lidé do 30 let.

Singles a mingles

Singles klienti jsou velmi specifickou cílovou skupinou. Nejen že si vybírají menší dispozice, ale na nové bydlení mají i mnohem konkrétnější požadavky. Je také pro ně velice důležitá lokalita. A to jednak z hlediska spojení do centra města, tak co se týče blízké zeleně a možností pro aktivní odpočinek a sportovní vyžití.

„Skupina do 30 let nejvíce na trhu primárně vyhledává malé byty o velikosti do 2+kk, což se kryje i s nejvíce zastoupenou kategorií bytů v rámci celkových prodejů v Praze,“ říká Jirušek. Malé byty si singles vybírají i na sekundárním trhu.

Další zajímavou skupinou jsou takzvaní mingles. Jedná se o páry, které sice žijí společně, ale každý z partnerů má svůj byt. Mingles bývají úspěšní v zaměstnání, finančně nezávislí a spokojení ve vztahu, nicméně odmítají se vzdát jisté formy svobody v podobě vlastního bydlení. Proto si dlouhodobě a velmi často i po svatbě udržují vlastní byt, který si pořídili v době, kdy byli singles.



Guvernér ČNB Jiří Rusnok k cenám bytů: