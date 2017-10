Přesunem výroby Superbů do Emdenu to neskončí, říká odborový předák Škody

„Někteří vysocí manažeři koncernu Volkswagenu závidí Škodě její úspěchy a ziskovost. Přesunem výroby Superbu do Německa přijdeme v příštích letech o 2 tisíce pracovních míst,“ uvedl pro iDNES.cz a MF DNES předseda odborů Škoda Auto Jaroslav Povšík s tím, že nelze zatím odhadnout, zda by došlo k hromadnému propouštění. Na „lámání chleba“ dojde podle předsedy v roce 2022, kdy se má začít vyrábět nástupce současného Superbu.

„Chtějí zajišťovat vytížení německých továren. Nejde jim Passat, ale vidí, že Superb se prodává dobře a rádi by si ho tam vzali,“ upozorňuje Povšík. Za současný stav může podle něj i skutečnost, že českou automobilku řídí německé představenstvo dosazené Volkswagenem. Podle Povšíka by se výroba superbů měla přesunout do německého Emdenu, kde se vyrábí Volkswagen Passat.

Odborový předák upozorňuje, že hrozí i další přesuny z Česka do Německa. Chystané elektromobily, které se měly vyrábět v Mladé Boleslavi, se tak nejspíše budou vyrábět v Zwickau. Podle Povšíka je pravděpodobné, že se tam zároveň přesune i jejich vývoj.

„Jedná se o špatná politická rozhodnutí a snahu koncernu VW vytížit vlastní nevyužité kapacity v Německu bez ohledu na to, že tamní mzda se pohybuje kolem 50 eur, zatímco v Česku činí jen 12 až 13 eur. Teď hrozí, že budeme z Čech dotovat dražší výrobu v Německu, podobně jako jsme v minulých letech dotovali přesun výroby do Bratislavy a Poznaně,“ upozorňuje odborářský šéf.

Výroba superbu navíc podle něj přinášela zajímavé marže a tím i vyšší bonusy pro české zaměstnance. Přesun výroby do Německa tak sníží jejich příjmy. „Proto budeme nově žádat zvýšení základní části mzdy, sejdu se kvůli tomu s předsedou představenstva Bernhardem Maierem,“ řekl Povšík.

Ztráta prestiže

Tragický scénář odborů ovšem vyvracejí analytici. Přesun výroby do Německa by neměl mít vliv na snižování počtu zaměstnanců automobilky v Česku, protože její produkce neklesne. Ovšem pokud se Škoda Superb bude vyrábět v Německu, klesne prestiž české automobilky.

„Superb jako vlajková loď českého průmyslu by se měl vyrábět v České republice,“ řekl analytik Antonín Šípek. Výrobní kapacity Škody Auto jsou podle něj momentálně vyčerpány a přesun části výroby do zahraničí je logický. „Je ale otázkou, zda bude případně možný přesun výroby zpět,“ dodal Šípek.

„Krátkodobě nebude mít přesunutí výroby jednoho modelu do zahraničí žádný dopad na produkci aut v České republice,“ uvedl Jan Linhart z poradenské společnosti KPMG Navíc je podle něj možné očekávat, že výroba dílů zůstane u dodavatelů v České republice, takže společně s navýšením výroby ostatních modelů dojde k nárůstu celkových dodávek dílů. „Na druhé straně by zřejmě došlo k poklesu ziskovosti Škoda Auto, neboť výrobní náklady v Německu budou vyšší, než v České republice,“ dodal s tím, že poklesne i marže. Dlouhodobě navíc může přesun výroby vést podle Linharta k oslabení pozice českých závodů, což se může projevit v období ekonomického poklesu.

Vedení koncernu by podle analytika Finlordu Borise Tomčiaka nejraději nechalo výrobu v ČR, kde jsou náklady na zaměstnance mnohem nižší než v Německu, nakonec ale zřejmě ustoupí silným odborům. „Dá se ale očekávat, že přijde se šalamounským řešením, kde sice bude část koncernové výroby přesunuta z ČR do Německa, ale naopak sem přijde několik subdodavatelských firem, které nejsou svázané tak silnými odbory. Český průmysl by si s menším přesunem výroby ze Škodovky do Volkswagenu měl poradit,“ řekl Tomčiak.

Ke zprávě o tom, že vedení a odbory Volkswagenu chtějí, aby se část výroby divize Škoda přesunula do Německa a aby divize platila více peněz za sdílené technologie, se vyjádřilo i vedení Škody Auto. „Jednou z klíčových komparativních výhod koncernu Volkswagen je možnost sdílení výrobních kapacit napříč značkami. Škoda Auto takto například zajišťuje výrobu vozů Seat ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách a nebo naopak využívá kapacit závodu Volkswagen v Bratislavě pro výrobu modelu Škoda Citigo. Vozy Škoda se také vyrábějí ve stejných závodech jako vozy dalších značek koncernu Volkswagen například v Rusku nebo Alžírsku,“ řekl mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek.

Škoda Auto má v Česku tři výrobní závody - v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Automobilka loni zvýšila čistý zisk o 34 procent na 951 milionů eur, tedy v přepočtu 25,7 miliardy korun. Tržby vzrostly o desetinu na rekordních 13,7 miliardy eur (370 miliard Kč). Počet aut dodaných zákazníkům se zvýšil o 6,7 procenta na 1,127 milionu aut (třetí rok po sobě přes milion vozů). Z toho na největším trhu v Číně prodala automobilka 317 000 aut.