Odboráři ve Škodovce přitlačili: Chceme růst mezd o více než 10 procent

„Chceme s naším odborovým týmem a osazenstvem udělat pořádný krok dopředu. Rádi bychom tarif zdvihli o vyšší dvouciferné číslo a pro to uděláme maximum,“ řekl předseda Podnikové rady odborů KOVO Jaroslav Povšík. Podle něho musí tarif vzrůst o více než 10 procent. „Deset to nebude, to je málo, to bychom se všichni styděli,“ vysvětluje odborový předák pojem vyšší dvouciferné číslo.

Podle Povšíka je cílem zatraktivnit firmu v době napjatého trhu práce a rekordně nízké nezaměstnanosti. „Média jsou plná informací o nedostatku zaměstnanců a s tím souvisejícím růstu mezd i benefitů, které byly v minulosti pro zaměstnance v České republice nepředstavitelné,“ uvedl v týdeníku Škodovácký odborář.

Firma Škoda podle něho nemůže zůstat stranou. „U tak velkého podniku nesmí panovat setrvačnost, mohl by totiž přijít okamžik zlomu, kdy již neseženeme dostatek lidí a nebudeme schopni vyrábět. Potýkáme se nejen s přirozenými odchody zaměstnanců do penze, ale také s odchody z důvodu velmi obtížné a náročné práce,“ uvedl Povšík.

To potvrzuje i člen představenstva Škoda Auto odpovědný za personalistiku Bohdan Wojnar. „Vyjednávání nové kolektivní smlouvy je ještě před námi a není třeba předbíhat,“ řekl Wojnar iDNES.cz. „Samozřejmě vnímáme celou situaci v určitém kontextu a musíme dělat to, na co jsme zvyklí, tedy společně jednat, společně konat a myslet na to, jaká má být perspektiva tohoto podniku, co je důležité pro zaměstnance i pro podnik. Mezi tím se musí najít správná rovnováha. To je naše společná odpovědnost,“ uvedl Wojnar. Blíže podnik vyjednávání nekomentuje.

„Zastavíme fabriku“

Zástupci zaměstnanců ve Škodě hodlají přeskočit mzdy ve slovenském závodě koncernu Volkswagen, pod který rovněž značka Škoda spadá. Zaměstnanci v Bratislavě letos v červnu 6 dnů stávkovali, aby dosáhli celkového růstu mezd o zhruba 14 procent, který je ale rozložen do třech termínů během půldruhého roku.



Ačkoli vyjednávání o mzdách ve Škodovce začne až na začátku příštího roku, odboráři už teď uvedli, že jsou připraveni za vyšší výplaty i stávkovat. Podle Povšíka to však zřejmě nebude nutné, má totiž v rukou silný trumf. Firma Škoda vyrábí na plné obrátky a má zcela vyprodány výrobní kapacity, zákazníci na nová auta čekají i čtvrt roku. Na některých pracovištích proto fungují takzvané vícesměnné systémy, v nichž lidé pracují také o víkendech. Dohoda o těchto systémech ale vyprší na konci roku a odboráři by je znovu nemuseli podepsat. „Myslím si, že by to vytvořilo tak obrovský chaos, že by to podnik na určitý moment zastavilo a výroba by se musela vrátit na nižší hodnoty. Firma se proto bude chtít dohodnout,“ uvedl Povšík.

Přesun výroby do levnějších lokalit nehrozí

Zástupci zaměstnanců se nebojí ani tradičních výhrůžek a spekulací, že by podnik mohl přestěhovat část výroby do levnějších lokalit s nižšími personálními náklady, například do Indie, na Ukrajinu nebo do Číny. „Firma chce naopak přesunout výrobu do dražších zemí. Zvažuje se přesun následníka modelu Superb do daleko dražší lokality v Německu, čemuž hodláme zabránit. Tak proč bychom se měli bát přesunu výroby do levnějších lokalit?“ ptá se Povšík. „Jen se těmto záměrům divíme, ale jsou to politická rozhodnutí. Je to další důvod říci si o větší peníze, abychom se i my mohli stát dražší lokalitou a mohly tak být přesouvány produkty z levnějších lokalit k nám do dražší lokality,“ dodal ironicky.