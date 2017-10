Škoda bude vyrábět baterie pro elektroauta. Pojede na ně i Vision E

Jde přitom o zcela zásadní produkt budoucnosti, díky němuž vzniknou i nová pracovní místa. Jejich počet ani celkový rozsah zakázky není zatím znám. Výroba baterií by nicméně měla pokrývat nejméně produkci elektrovozů Škoda, zjistila MF DNES.

„Je to velmi důležité téma, protože stále klesá podíl prodaných dieselových motorů a vypadá to, že tento trend zatím nikdo nedokáže otočit. My proto potřebujeme nové produkty, abychom měli budoucnost. A momentálně se nám podařilo získat zakázku na výrobu baterií pro elektrovozy,“ říká předseda odborů ve Škoda Auto Jaroslav Povšík.

Baterie mají vznikat v hale M6, kde se dosud vyrábí například motory nebo některé převodovky. Podle zástupců zaměstnanců je právě tato hala ideálním místem, které nabízí dostatek prostoru pro tento i další případné projekty.

Záruka jisté budoucnosti

„Zaměstnanci na motorech přijali zprávu o přidělení zakázky na montáž baterií pro elektroautomobily do Mladé Boleslavi s nadšením. Berou to jako jistotu do budoucnosti,“ uvedl list Škodovácký odborář.

V koncernu Volkswagen, který vlastní Škodu stejně jako další značky, například Seat, Audi či německé továrny VW, panuje vnitřní konkurenční prostředí. Jednotlivé lokality soupeří o zakázky a koncern chce výrobu součástí na vozy s elektrickým pohonem soustředit především do Německa.

Celý koncern včetně Škody plánuje nahradit část produkce dnešních aut právě těmi elektrickými, to s sebou podle odborářů přinese pokles výroby běžných motorů a převodovek a s tím i ztrátu pracovních míst. Mladoboleslavská automobilka si chce proto ukrojit svůj podíl výroby elektromotorů či baterií a dalších součástí.

„Pro Volkswagen to bylo natolik ekonomicky výhodné přidělit zakázku firmě Škoda, že by to musel někdo ‚zaříznout‘ jen politicky. Vedle toho se nicméně objevuje riziko, jestli kvůli této zakázce získáme i další zakázky na systémy pro naše elektrovozy,“ říká Povšík.

Firma Škoda uvedla, že do roku 2025 představí pět čistě elektricky poháněných modelů v různých segmentech. Na autosalonu ve Frankfurtu prezentovala studii s názvem Vision E, tedy vizi elektrického automobilu budoucnosti s řízením bez větších zásahů řidiče.

„Základem rozvoje je naše Strategie 2025, která automobilku Škoda připravuje na proces změn ve společnosti a v automobilovém průmyslu,“ říká předseda představenstva Škoda Bernhard Maier.

Nejprve firma plánuje vyrábět své dosavadní modely Superb a Kodiaq s instalovanými elektromotory a později i zcela nový vůz. Šéf produktové strategie Škody Guido Haak před časem v rámci workshopu věnovanému digitalizaci a konektivitě prohlásil: „Nadále na studii Vision E pracujeme tak, abychom z ní připravili sériové auto.“

Plán automobilky a vlády

K dalšímu rozvoji a novým zakázkám ale budou nutné investice do infrastruktury v okolích závodů automobilky, především pak v Mladé Boleslavi. „Firma Škoda Auto nepředpokládá, že by žádala o investiční pobídku. Chce však, aby stát zajistil dobré podmínky pro podnikání, zejména dobrou dopravní infrastrukturu v majetku státu nebo kraje,“ řekl v pondělí v Mladé Boleslavi předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s odborovým předákem Povšíkem.

Strach o Škodu Superb O přidělení zakázek na výrobu komponent do automobilů na elektřinu mezi sebou budou soupeřit jednotlivé značky v koncernu Volkswagen (VW). Právě vysoká konkurence v rámci koncernu stojí za pozdvižením, jež minulý týden vyvolala zpráva agentury Reuters. Zdroje z koncernu Volkswagen (VW) agentuře řekly, že vedení a odbory ve VW chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Podle všeho je takto ohrožena hlavně výroba následníka současného modelu Superb. Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier ale v dopise určeném zaměstnancům uvedl, že Česká republika je a nadále zůstane domovem automobilky Škoda.

Vláda má podle něho v nejbližší době projednávat usnesení, na jehož základě by v příštích pěti letech mělo do veřejné infrastruktury na Mladoboleslavsku zamířit téměř 1,7 miliardy korun ze státního rozpočtu.

„Jedná se o nové silnice, nové mimoúrovňové křižovatky nad páteřními komunikacemi a opravu části krajských silnic, které tvoří objízdné trasy pro zásobování firmy,“ uvedl Hamáček s tím, že ministerstvo dopravy v této věci nejedná dost rychle. Podle Františka Petrtýla (ANO) přidělení této podpory žádá i Středočeský kraj. „Ministra dopravy se snažím přesvědčit, aby se postup urychlil. Pravidelně spolu o těchto věcech mluvíme. Kraj tuto důležitou investici velmi potřebuje,“ říká Petrtýl.

Kromě toho bude zítra podepsáno memorandum o spolupráci vlády a zástupců automobilového průmyslu v dalším rozvoji odvětví, a to právě v oblasti elektromobility, vývoje autonomních vozidel a digitalizace výroby.