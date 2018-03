Škoda zvýšila zisk. Vděčí za to výrobě dražších vozů Kodiaq a Karoq

„Rok 2017 byl pro naši společnost zatím nejúspěšnějším rokem v její dosavadní historii. V porovnání s rokem 2016 vzrostl počet dodaných vozů o 6,6 procenta na 1 200 500 vozů,“ řekl předseda představenstva firmy Bernhard Maier.



V předchozím roce Škoda vykázala provozní zisk ve výši 40,5 miliardy korun při celkových tržbách přes 407 miliard korun. Marže z jednoho loni vyrobeného vozu činila průměrně 36 tisíc korun.

Provozní zisk Škoda zvýšila o 34,6 procenta, což je výrazně více, než se zvýšily celkové tržby, které stouply proti roku 2016 o pětinu. „Vysvětlujeme si to úspěšnou realizací naší SUV strategie a vylepšenými nákladovými položkami,“ uvedl finanční šéf automobilky Klaus Dieter Schurmann.

Na dražších vozech SUV Škoda jednoduše vydělává více. Dnes firma lituje, že s tím nezačala dříve. „Poměrně pozdě jsme nasedli na tento vlak,“ podotkl šéf firmy Maier s tím, že předloni Škoda uvedla na trh velké SUV Kodiaq a loni menší model Karoq.

Devatenáct nových vozů v roce 2018

Velké plány má automobilka také na letošní rok. V příštích dvou letech uvede na trh celkem devatenáct nových vozů, například příští rok uvede sériovou verzi studie Vision X, kterou představila na Mezinárodním autosalonu v Ženevě.

„V příštích pěti letech investujeme zhruba dvě miliardy eur do elektromobility a nových služeb souvisejících s mobilitou,“ uvedl Maier. „V roce 2020 na trh uvedeme vozilo pod pracovním názvem Vision E, které jsme představili loni v Číně. Máme radost, že se bude vyrábět v srdci naší společnosti v Mladé Boleslavi,“ dodal Maier s tím, že oba závody firma postupně vybavuje novými technologiemi.

Automobilka loni zvýšila investice do svého rozvoje, a to o více než 4 miliardy na celkových 18,8 miliard korun. Firma například investovala do loni otevřené nové lisovny hliníkových dílů a v Mladé Boleslavi rovněž staví novou moderní lakovnu, kterou chce otevřít příští rok v červnu. Postupně modernizuje i firemní učiliště.

Rozšíření výroby zatím naráží na odpor odborů

Šéf automobilky potvrdil, že ve firmě nyní vrcholí náročné kolektivní vyjednávání. „Již máme určitý kus práce za sebou. Výsledek vyjednávání nesmí být příliš vysoký ani příliš nízký, protože v obou případech by obě strany ztratily. Věřím, že najdeme dobré společné řešení,“ uvedl Maier.

Odboráři ve vyjednávání požadují dvouciferný růst mezd, nejméně o deset procent. „Jinak jsme připraveni vstoupit do desetidenní stávky,“ uvedl předseda odborů KOVO Jaroslav Povšík. V průměru o deset procent se loni zvýšily odměny nejvyšších manažerů podniku.

Maier zopakoval, že automobilka chce v příštích letech zavést pracovní soboty v takzvaném 18směnném systému a navýšit tak výrobní kapacity. Odboráři něco takového ostře odmítají s tím, že by nárůst počtu zaměstnanců způsobil kolaps života v Mladé Boleslavi, která na něco takového není připravená z hlediska dopravní infrastruktury, nedostatku bytů i zhoršující se bezpečnosti v ulicích.

Škoda na to chce zřídit speciální fond a v příštích letech v Mladé Boleslavi spolu s městem investovat. „Připravujeme fond s několika miliony eur pro město Mladá Boleslav,“ řekl Maier.