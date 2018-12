KOMENTÁŘ: Jedno vejce za 10 korun? Zdražení nepřijde, chovy panikaří

Nacpali byste snad dvacet slepic do malé klece, zavřeli je do temného sklepa, tam je nechali celý rok a pak je pobili, protože začaly méně snášet? Dáváte-li přednost vědeckému hodnocení před pocitovým, vězte, že podle odborníků nemohou slepice v klecovém chovu plnohodnotně vykonávat nic ze svých přirozených životních potřeb: hýbat se, roztáhnout křídla, popelit se, hnízdit, hrabat. Nic.

NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí je nevládní organizací, která si klade za cíl změnu společnosti. Ta podle organizace musí přicházet „zdola“, od občanů. Autor textu, Martin Hyťha, se v této organizaci zabývá podporou občanských iniciativ na Ukrajině a tématem velkochovů hospodářských zvířat.

Strašení, že po ukončení klecových chovů budou stát vejce 5–10 korun, je zcela nepodložené: vejce z chovu na podestýlce se už dnes dá sehnat za cenu kolem 4 Kč a není důvod, proč by mělo zdražit. Že spotřebitelé sáhnou v obchodě automaticky po nejlevnějších vejcích neznamená, že podporují klecové chovy. Původ vajec není na první pohled zřetelný.

Kdyby u regálu stála ona klícka s dvaceti zuboženými slepicemi, zájem o tato nejlevnější vejce by výrazně opadl. Z velkého výzkumu Masarykovy univerzity navíc vyplynulo, že 85 % občanů ČR je přesvědčeno, že životní podmínky hospodářských zvířat by měly být chráněny lépe, než je tomu v současnosti. A to jim při dotazování zvířata nikdo neukazoval.

Pro obří zemědělské korporace by bylo samozřejmě pohodlnější zachovat status quo, ale evropský trend je jasný: je potřeba alespoň o něco zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat.

Tomu nasvědčuje i současná celoevropská občanská iniciativa za zrušení různých podob klecových chovů zvířat, pod níž se připojily statisíce lidí v Evropě, tisíce Čechů a Češek a přibývají další. Konec doby klecové se blíží, a průvan pro peněženky konzumentů vajec to rozhodně znamenat nebude.

Komentář byl redakci zaslán v reakci na článek Chov slepic v klecích skončí. Vejce mohou výrazně podražit.