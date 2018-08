Podle průzkumu spolku si většina dotázaných klecový chov slepic nepřeje

„Potvrzuje se, že Češi nechtějí podporovat zbytečné týrání zvířat. Nabízejí se ohleduplnější varianty chovu, jako je chov na podestýlce nebo ten s volný výběhem,“ říká koordinátor kampaně proti klecovým vejcím „Jak to snáší?“ Pavel Buršík ze spolku „Obraz“ v tiskové zprávě.

Právě „Obránci zvířat“ zveřejnili v polovině června záběry z nehumánních klecových velkochovů, které u veřejnosti vyvolaly velkou vlnu odporu (psali jsme zde). „V přeplněných klecích nemohou slepice naplnit svoje přirozené potřeby a po několika měsících v kleci se z nich stávají oškubané zubožené trosky,“ dodává Buršík.



Podle průzkumu, který se týkal 809 respondentů, nepovažují čtyři pětiny dotázaných životní podmínky slepic v klecích za vyhovující (86 procent). Opačný názor měli nejčastěji respondenti, kteří se při nákupu vajec řídí především cenou (13 procent), ne kvalitou původního chovu.

Většina Čechů, 60 procent, si podle průzkumu ochránců také myslí, že by obchody, restaurace a potravináři měli přestat odebírat vejce z klecových chovů.

Už krátce po zveřejnění záběrů z velkochovů ohlásily obchodní řetězce jako Tesco, Lidl, Kaufland či Penny Market ukončení prodeje klecových vajec do roku 2025 (psali jsme zde).

„Česká veřejnost v názoru na klecové chovy dohnala vyspělou Evropu. Firmy by se tomu měly přizpůsobit a ukončit praxi dvojích standardů, kdy v Česku stále zákazníkům nabízejí klecová vejce, ačkoliv třeba v Německu by si to už nedovolily,“ dodává Buršík. Zákaz chovu nosnic v klecích funguje například v Rakousku od roku 2009. K podobnému řešení přistoupilo také Německo či Velká Británie.

