Slevomat rozjel cestovku do exotiky, do tří let chce utržit miliardu

1:00 , aktualizováno 1:00

Portál Slevomat založil vlastní cestovní kancelář CK Zanzo, která od listopadu prodává zájezdy do exotických destinací jako je Zanzibar, Thajsko či Srí Lanka. Do tří let si chce z trhu v objemu zhruba čtyř miliard korun ukousnout čtvrtinu.