Další slevový portál v problémech, Hyperslevy nezvládly rozjezd bazaru

V dopise určeném části svým partnerům mateřská společnost Hypermedia připustila, že nemá dostatečnou likviditu na uhrazení plateb z prodaných voucherů. S klienty postupně domlouvá splátkový kalendář a­ platby posílá po menších částkách, které postupně plánuje navyšovat.

Firma s více než stomilionovým obratem zavádí úsporná opatření, která mají společnost brzy stabilizovat. Propustila část personálu a ­zmrazila poměrně mladý projekt „bazaru“ Hyperodvoz.

„Jedná se o ­minimální množství klientů, s kterými samozřejmě aktivně komunikujeme a řešíme to formou splátkového kalendáře,“ reagoval ředitel Hypermedia Petr Beneš. Dodal, že jde o momentální situaci, která se pomalu vrací do normálu. „Určitě se tato záležitost nedotkne koncového zákazníka,“ ujistil.

Kolika klientům a jaký objem peněz firma dluží z prodaných pobytů a ­služeb, není jasné. Portál, který je na trhu osm let a zažil rozmach byznysu s takzvanými hromadnými slevami, navštěvují desítky tisíc lidí denně. Dnes patří k největším hráčům.

„Za prodané vouchery nám přestali platit před měsícem. Likvidační to není, ale bude to bolet, protože to není jen v řádech desetitisíců,“ popsal zdroj z vedení cestovní kanceláře, která se právě se slevovým portálem domlouvá na splátkovém kalendáři. Zároveň dodává, že obecně jsou opožděné platby na slevovém trhu poměrně rozšířeným a běžným problémem, který se rozhodně netýká jen jednoho portálu.

Slevy vyhledávají desetitisíce lidí

Podle tohoto zdroje jsou na tom více bité cestovní kanceláře, na které se na rozdíl od hoteliérů vztahuje povinnost mít smluvní pojištění proti úpadku. „Oproti jiným portálům jsou jedni z mála slušných. Volají a komunikují každý den,“ dodal. Spolupracovat bude s portálem dál, protože věří, že firma díky širšímu zaměření problémy ustojí.

Společnost Hypermedia vlastní, provozuje či zastupuje kolem devadesáti internetových portálů ve třech desítkách zemí a má zhruba dva miliony registrovaných uživatelů. Žije především z reklamních příjmů na portálech a z provizí z prodeje služeb a zboží na slevovém portálu.

Společnost, která zaměstnává zhruba sto lidí, provozuje například největší inzertní portál v ­Česku Hyperinzerce.cz a třetí nejnavštěvovanější realitní portál Hyperreality.cz. Firma předpokládá, že bude mít dost peněz na vyrovnání dluhů do dvou až tří měsíců.

V dopise obchodním klientům popsala, že za současnými potížemi je nezdařený rozjezd projektu Hyperodvoz. Logisticky náročná služba, která zákazníkům nabízí vyzvednutí nepotřebného zboží a jeho následný prodej, se od vzniku v roce 2016 nedostala ze ztrát a firmu finančně i personálně vyčerpávala.

„Tento projekt byl pro nás něco úplně nového, zahrnoval logistiku a další věci, které jsme nikdy předtím nedělali, a musíme si přiznat, že jsme ho nezvládli,“ píše firma v dopise partnerům. Začala jednat o prodeji tohoto projektu investorovi, proces se však protáhl.

Podle poslední účetní závěrky zveřejněné v obchodním rejstříku hospodařila Hypermedia v roce 2016 se ztrátou 4,8 milionu korun. Rok předtím vykázala čistý zisk 1,6 milionu korun. Jejími majiteli jsou s polovičním podílem Petr Beneš a Jan Šmidák.

Trh se slevovými servery se od roku 2010, kdy se objevil lídr trhu Slevomat, značně smrštil ze stovek portálů na desítky. Největší hráč Slevomat si loni ukousl v obratu 2,5 miliardy ze zhruba čtyřmiliardového trhu.

Mezi významné portály patří také Pepa.cz, Huránahory.cz, Slevoking.cz či Slevadnes.cz. Posledním velkým krachem byl pád třetího největšího portálu Nákupvakci.cz v roce 2016. Skončil také Zapakatel a Kouzelný děda.