Sleva pro studenty a seniory bude mastná, dopravci chtějí více peněz

Například autobusový dopravce Icom Transport, který provozuje veřejnou linkovou dopravu mimo jiné v Jihomoravském, Královéhradeckém kraji a na Vysočině, zažádal za první měsíc po zavedení nových slev na ministerstvu dopravy o doplacení 16 a půl milionu korun. Vloni v září mu resort dopravy vyplatil 600 tisíc korun. Celkem ministerstvo zatím dopravním společnostem zaslalo 463 milionů korun.

„Železniční dopravci vyčíslili faktury za zlevněné jízdenky pro žáky, studenty a seniory nad 65 let na 244 milionů korun, autobusoví dopravci fakturovali za první měsíc fungování slev částku ve výši 218 milionů korun,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo.

O nejvíce si řekly dráhy

Požadovaná částka za jediný měsíc je tak téměř dvojnásobná proti penězům vyplaceným dopravcům za celý loňský rok.

O nejvíce peněz si za září řekly České dráhy, které za zlevněné jízdenky požadovaly kompenzaci téměř 220 milionů korun. O téměř 26 milionů korun se přihlásil RegioJet Radima Jančury za jízdenky vystavené ve žlutých autobusech i vlacích a více než šest milionů korun požaduje za jízdné ve vlacích Leo Express.

Kolik zaplatí stát za dotovanou dopravu

Podle ministerstva dopravy nejsou takovéto nárůsty nic, co by úřad nečekal. „Fakturovaná částka dopravců odpovídá původním předpokladům, znamená to tedy, že zlevněné jízdné vyjde stát zhruba na šest miliard korun ročně,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Pro letošní rok resort dopravy najde peníze ve svých rezervách, ale napřesrok bude potřebovat dotaci ze státního rozpočtu.

Všechno zaplatí ministerstvo

Optimismus úřadu kazí skutečnost, že údaje za září ještě neodrážejí očekávaný nárůst zájmu cestujících, které laciné jízdné do veřejné dopravy přivede. Pokud se tak potvrdí předpovědi ministerstva, že laciné jízdenky pro seniory a studenty navýší počet cestujících o desítky procent, vyjde tento experiment daňové poplatníky zřejmě dráže než předpokládaných 5,8 miliardy korun.

Jednoduché porovnání čísel z loňského a letošního září však komplikuje fakt, že kromě vyšších slev se do nárůstu promítl i způsob účtování kompenzací. Vloni totiž stát prostřednictvím ministerstva dopravy vyplácel kompenzace pouze za komerční linky, kdežto v letošním roce proplácí i zvýhodněné jízdenky na linkách v závazku veřejné služby, které z velké části spolufinancují kraje a obce.

Nárůst požadavků z necelého milionu korun na 40 milionů oznámila na svých autobusových linkách také skupina Ariva Transport, pod niž spadají například dopravci Probo Bus nebo Osnado. Až na výjimky přitom jde o linky veřejné, spolufinancované z veřejných peněz.

Vliv zlevněných jízdenek očištěný od změny účtování tak je více zřejmý na železničním byznysu skupiny patřící pod Německé dráhy, které v Česku doposud firma provozuje pouze na své komerční riziko bez veřejného spolufinancování. Vloni v září požadoval dopravce za státem nařízené slevy pro studenty a ZTP ve spěšných vlacích mezi Prahou a Benešovem a dálkových spojích do slovenské Nitry kompenzace ve výši sto tisíc korun. Letos po zvýšení studentských slev na 75 procent z ceny jízdenky a zavedení shodné výše slev i pro seniory obsahuje žádost o kompenzaci pro společnost Arriva Vlaky desetinásobek loňské hodnoty.

Podobný nárůst požadavků hlásí i menší společnosti. Dopravní společnost FTL Transport, provozující linkovou dopravu na Prostějovsku, požádala ministerstvo o vyplacení 845 tisíc korun za září. To je o 280 tisíc korun více, než kolik požadovala doplatit za celý loňský rok.