Kdo a kde od září ušetří? Zodpovídáme dotazy ke slevám na jízdném

Největší změny přináší systém od září nejmladším cestujícím do 26 let. Jediné, co v této věkové kategorii zůstalo, je bezplatné jízdné pro děti do šesti let. U starších cestujících se výše slevy, nebo její rozsah mění. Doposud totiž mohli žáci 75 procentní slevu využívat pouze na trase mezi bydlištěm a školou, zatímco od září mohou za 25 procent ceny běžné jízdenky cestovat po celé republice (s výjimkou MHD) i během prázdnin a dnů volna. Do patnácti roků přitom k tomu nepotřebují žádný doklad, mezi 15. a 18. rokem jim stačí doložit věk například občanským průkazem.

Studující mezi 18. a 26. rokem mohou rovněž na cestovat celoročně se slevou po celé republice, výše slevy se jim nově zvýší z 25 procent na uvedených 75 procent. Při nákupu jízdenky, nebo přepravní kontrole musí pouze prokázat, že studují. To mohou podobně jako doposud průkazem vydaným dopravcem, nebo jiným studijním průkazem, například kartou ISIC.

Slevy pro seniory se vrací

Celoplošné padesátiprocentní slevy pro seniory přestaly ve veřejné dopravě platit v roce 2011, kdy na ně dopravcům přestal přispívat stát a kdy slevy pro důchodce nadále jako benefit pro tuto skupinu uznávala pouze část dopravců. Nyní opět s výjimkou městské hromadné dopravy budou 75procentní slevy platit ve všech hromadných dopravních prostředcích. V nich důchodci musí dosažení 65 let prokázat průkazem, ve kterém je jejich věk uvedený.

Nic se naopak nemění u cestování lidí s tělesným postižením. Držitelé průkazů ZTP i po prvním září budou cestovat se 75procentní slevou a jejich doprovod, případně vodící pes, pojede tak jako doposud zcela zdarma.

Kde všude sleva platí?

Zlevněné jízdné platí po celé republice s výjimkou tras městské hromadné dopravy. U té existuje výjimka. Pokud vozy MHD zajíždějí za území vlastního města. V takovémto případě platí sleva alespoň na tu část trasy, která se nachází mimo městskou tarifní zónu. Slevu je možné uplatnit i při cestách povrchovou hromadnou dopravou (v letadle slevy neplatí) do zahraničí. V takovém případě je možné požadovat zlevněné jízdné do poslední zastávky v Česku.

Přestože slevy platí pouze v Česku, nevztahují se pouze na české občany, ale může je využít kdokoliv z EU, pokud splní pravidla pro jednotlivé zvýhodněné kategorie cestujících. Nárok na slevu prokazuje stejně jako cestující z Česka, tedy dokladem obsahujícím datum narození, nebo platným studijním průkazem.

Plošné zavedení slev v hromadné dopravě schválila vláda letos v březnu. Původně se kabinet nechal inspirovat na sousedním Slovensku, které zavedlo bezplatné jízdné pro studenty a seniory na železnici v roce 2014. Kvůli obavám z přeplněných vlaků nakonec kabinet návrh zmírnil na tříčtvrtinovou slevu, která navíc platí i v autobusech s výjimkou městské hromadné dopravy.

Návrhy na změny pravidel pro cestování zvýhodněných skupin obyvatel se čas od času objevují. V roce 2013 navrhoval exministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) zrušit celoplošné slevy pro studenty a žáky ve veřejné dopravě. Od opatření, které však vládou nakonec neprošlo, si sliboval roční úsporu zhruba 210 milionů korun.

