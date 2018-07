Z lenosti byznys. V Česku se šíří služby, které obejdou úřady i zařídí výlet

6:00 , aktualizováno 6:00

Stále více lidí je ochotno zaplatit za to, že za ně někdo jiný udělá nepříjemný úkol. V Česku se tak začínají šířit služby, jejichž provozovatelé za vás oběhají úřady, připraví prezentaci do práce nebo donesou až do bytu sáček bylinkového čaje, pokud se vám nechce do lékárny osobně.