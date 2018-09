Hon na „šmejdy“. Podnikatelé podali hromadné trestní oznámení

Na žádost Asociace malých a středních živnostníků ČR (AMSP ČR) podala v březnu advokátní kancelář CEE Attorneys trestní oznámení na společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska a jejího jednatele pana Gyulu Ericha Katonu. Trestní oznámení bylo od té doby několikrát doplněno a k dnešnímu dni se k němu připojilo celkem 13 poškozených podnikatelů, přičemž jejich počet každý měsíc narůstá. Asociace o tom informovala v tiskové zprávě.



Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska rozesílá faktury, jejichž zaplacením se podnikatele zavazují k tomu, že budou v hrazení částky pokračovat minimálně po dobu jednoho roku. Na oplátku budou uvedeni v telefonním seznamu mobilniseznam.cz. Odstoupit od smlouvy může klient do deseti dnů bez udání důvodu. Musí však napsat doporučený dopis na adresu brněnského P. O. Boxu. Podmínky jsou uvedeny malým písmem na druhé straně listu.

Případ, který policie zřejmě neodloží

„Malý podnikatel, který musí denně shlédnout desítky dokumentů a faktur, není schopen v tomto případě odhalit, že se zavazuje k něčemu úplně jinému, než podepisuje. A už vůbec ne, když je informace zcela cíleně uvedena tak, aby si toho nikdo nevšiml,“ uvádí Předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

Podle vedoucí advokátky CEE Attorneys Ivety Koubkové policie podobné případy v minulosti odložila. Tímto případem by se podle ní ale zabývat mohla, jelikož bylo podáno hromadné trestní oznámení. Současně se také jedná o větší škodu, tedy škodu přesahující 50 tisíc korun.

„Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska a její jednatel zcela evidentně konali s úmyslem poškodit co nejvíce subjektů, a to tím, že jim zaslali dokument, který má téměř všechny znaky daňového dokladu a jeví se jako faktura za již poskytnuté služby telefonního operátora. To subjekty pochopitelně uvedlo v omyl a podezřelí se tak na jejich úkor obohatili,“ říká Koubková.

Podle tiskové zprávy AMSP ČR existují i další okolnosti, které naznačují, že jednatel společnosti vedl svou obchodní činnost úmyslně tak, aby oklamal co nejvíce lidí. Katona totiž na stejné pozici působí i v jiných společnostech, jež mají podobný obchodní model.

„Pokud uvedete v omyl jednoho člověka, může to být rozpor v tvrzení, pokud pět lidí, pak možná problém v komunikaci, ale pokud se vám to podaří u desítek či stovek společností, pak není o podvodném jednání pochyb,“ doplňuje Zdeněk Tomíček, místopředseda AMSP ČR. Ta současně vyzývá všechny postižené podnikatele, kteří podvodné faktury od této společnost uhradili a uzavřeli tak smlouvu o poskytování služeb, aby kontaktovali asociaci živnostníků.