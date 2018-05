Ministerstvo chce zakázat podomní prodej energií, brání se šmejdům

„Chceme najít vhodné legislativní řešení, upravit energetický zákon a zavést spotřebitelský kodex,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Kodex by měl zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být smlouvy pro spotřebitele závazné teprve, až je podepíše.

Plán počítá s tím, že by nad činností zprostředkovatelů vznikl obdobný dohled, jako je tomu při sjednávání úvěrů. Zároveň by měli mít jasně definovanou odpovědnost, a pokud by poškodili klienta, nesli by za to následky. Jedním z podnětů na úpravu energetického zákona je také úplný zákaz podomního nebo telefonického prodeje.

Podle alternativního dodavatele Bohemia Energy je zvažovaný zákaz podomního nebo telefonického prodeje pokusem o omezení hospodářské soutěže.

„Stát chce více chránit spotřebitele, to je naprosto v pořádku. Ale nutit klienty, kteří chtějí využít nabídky alternativních dodavatelů, aby museli uzavřít smlouvu v kamenné pobočce, je čistý nesmysl,“ říká šéf Bohemia Energy Jiří Písařík.

Na nekalé praktiky některých zprostředkovatelů (či dodavatelů) tak podle něj doplatí všichni.

Zprostředkovatel není dodavatel

Šéf Rady Energetického regulačního úřadu Vladimír Outrata upozorňuje, že legislativa je nyní komplikovaná - dodavatelé s licencí od úřadu často využívají pro oslovení nových klientů činnost zprostředkovatelů. Jejich role ale není v zákoně nijak upravena.

„Zprostředkovatel není dodavatel. Rozdíl mezi nimi se v praxi často stírá, někteří podomní prodejci se dokonce za dodavatele vydávají,“ říká Outrata.

Mezi hlavní nekalé praktiky podle šéfa České obchodní inspekce Mojmíra Bezecného patří mezi hlavní prohřešky nepřiměřená sankce za odstoupení od smlouvy. Občanský zákoník přitom umožňuje bez sankce odstoupit od smlouvy do 14 dnů při uzavření „mimo obchodní prostory“, šmejdi se podle Bezecného snaží toto ustanovení obcházet.

Jinou taktikou jsou nabídky LED žárovek jako „dárek zdarma“. Kupní smlouva za 1 korunu na tyto žárovky je podle ČOI past, protože ve smlouvě je často ještě uvedena skrytá pokuta pro případ odstoupení od smlouvy na dodávky energií. V tu chvíli jsou ihned žárovky zpoplatněny, často částkou v řádu tisíců korun.

Předražené LEDky neplaťte

Bezecný radí, aby lidé vysoké ceny žárovek neplatili (aby uhradili jen běžnou cenu) a aby se v případě sporu o cenu žárovky obrátili na inspekci.

Jinou nekalou praktikou je zneužívání generálních plných mocí. Bezecný shrnuje základní rady: „Nikdy nepouštějte cizího člověka do bytu. Firmy nikdy neposílají své zástupce, aby lidem zkontrolovali fakturu. Je to jen trik, jak získat údaje o smlouvě. A chcete-li ušetřit, vyhledejte si nejlevnějšího dodavatele sami a oslovte pak přímo jeho,“ dodává šéf inspekce.

Inspekce podle něj vyřizuje na toto téma desítku telefonických hovorů od zákazníků denně.

ERÚ loni řešil celkem téměř 12 tisíc podání spotřebitelů a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení. V 76 případech mimosoudního řešení sporů úřad pravomocně rozhodl. Šéf rady ERÚ upřesnil, že podáním se rozumí nejenom stížnost, ale patří sem i různé dotazy související s dodávkou elektřiny, plynu a tepla.

Za užití nekalých obchodních praktik uložil úřad podle něj v loňském roce pravomocně pět pokut v celkové výši asi půl milionu korun. „Za první čtvrtletí roku 2018 jsme pak uložili dvě pokuty v celkové výši přes dva miliony korun. Z toho byla rekordní pokuta za nekalé obchodní praktiky ve výši dvou milionů korun pro společnost Stabil Energy,“ dodal Outrata.