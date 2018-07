Úřady prověří smlouvy, v nichž tzv. šmejdi nabízeli žárovky „zdarma“

Kvůli vymáhání údajných pokut od dodavatelů energií se na Českou obchodní inspekci (ČOI) a Energetický regulační úřad (ERÚ) obrací stále více spotřebitelů, uvedly v tiskové zprávě ČOI a ERÚ.

Inkasní agentury vyhrožují spotřebitelům v SMS zprávách či doporučených dopisem, „exekucemi po uplynutí 48 hodin“. To je ale v praxi nereálné, dodaly ČOI a ERÚ.

„Máte 48 hodin na zaplacení dluhu ve výši 2 900 Kč a zaslání dokladu o úhradě, vystavujete se riziku vydání platebního rozkazu a následné exekuci,“ stojí podle inspekce v rozesílaných dopisech. Inkasní agentury se tak snaží vzbudit dojem, že pohledávku začnou vymáhat okamžitě po uplynutí 48 hodin formou exekuce. Takový postup je však v praxi nereálný. Vedení exekučního řízení je možné na základě pověření soudu.

Výhružné SMS či doporučené dopisy, kterých může přijít i několik za jediný týden, nerozesílá dodavatel, ale inkasní agentura. Dodavatel však stojí za původní pohledávkou, kterou prodal vymahačské agentuře nebo ji vymáháním přinejmenším pověřil.

Tlak a vyhrožování

Inspekce radí spotřebitelům v případech, kdy společnost nemá na pokutu či úhradu služeb nárok, aby jí to klient sdělil a požadoval nejlépe písemnou odpověď. Pokud nezareaguje, měl by se obrátit na ERÚ. Pokud působí potíže zprostředkovatel, měl by se spotřebitel obrátit na ČOI.

ČOI se v rámci mimosoudního řešení sporů setkává i s případy, kdy jsou spotřebitelé vystavováni pravidelnému nátlaku a výhrůžné SMS zprávy o hrozící exekuci jim chodí prakticky obden. „A to i přesto, že LED žárovky vrátili a postupují v souladu s právním stanoviskem ČOI,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Stát plánuje změnu legislativy, která by měla pomoci v boji proti nekalým praktikám v energetice, takzvaným šmejdům. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá nový zákon o ochraně spotřebitele, problematiku by měla řešit také připravovaná novela energetického zákona.