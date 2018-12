Klienti směnáren mohou odstoupit od transakce, schválil Senát

Opatření se kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Předloha zavádí také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby.

„Nejen zahraniční turisté ocení možnost do tří hodin odstoupit od nevýhodného nákupu bez udání důvodu. Ve směnárně a jejím okolí bude navíc možné vystavit jen jeden kurzovní lístek, aby nedocházelo k matení zákazníků nepřehlednou změtí kurzů a nabídek,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Informace o právu na odstoupení od transakce bude na stvrzence ze směnárny uvedena na prvním místě. Na dokladu o transakci bude také muset být uvedena webová stránka České národní banky, kde budou uvedeny informace o právech zákazníka.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí, označila ho za nesystémový. Také Česká bankovní asociace hodnotila změnu zákona jako nešťastnou. Podle ní ohrozí poskytování směnárenských služeb v bankách. Banky budou muset podle asociace vynakládat miliony až desítky milionů korun na úpravy IT systémů zpracovávajících směnárenské operace.

Proti novele, kterou v hlasování podpořilo 37 z 57 přítomných senátorů, se postavil také předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Pokud by se novela vztahovala třeba na pekárny, umožňovala by zákazníkovi vrátit v jedné prodejně zakoupený balený chléb, pokud by zjistil, že je v jiné prodejně levnější, podotkl Vystrčil.

Novela také zpřísňuje pravidla pro inzerci výhodnější nabídky kurzů, evidenční povinnosti směnáren a vymezuje hranici mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb.