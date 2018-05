Klienti směnáren budou moci stornovat výměnu peněz, schválila vláda

Zákazníci směnáren zřejmě budou mít právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Částka je kvůli možným spekulacím omezena do tisíce eur. Novelu zákona o směnárenské činnosti schválila ve středu vláda, informovalo ministerstvo financí. Nyní míří do Sněmovny.